Katiuska habla tras su expulsión del Desafío Siglo XXI: ‘Me traicionó alguien cercano’

Resumen: Katiuska fue expulsada del Desafío Siglo XXI tras violar las reglas del programa. La participante rompió el silencio y explicó su versión de los hechos.

La noche del pasado jueves 6 de noviembre generó conmoción entre los seguidores del Desafío Siglo XXI, luego de que Katiuska, una de las semifinalistas más fuertes de la competencia, fuera expulsada del programa.

La decisión fue comunicada por la presentadora Andrea Serna, quien señaló que se trataba de una sanción necesaria para “preservar los valores fundamentales del concurso”.

“Dada la gravedad, tengo y me veo en la obligación de compartirla con todos ustedes. En este programa seguimos creyendo en algo que para muchos parece haberse desvanecido: creemos en la palabra, le damos valor a lo que se promete”, expresó Serna durante la emisión.

De acuerdo con la producción, la falta cometida por la participante violó las reglas internas del Desafío y afectó la confianza del equipo.

Según explicó la presentadora, personas cercanas a Katiuska accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero, lo que representó una traición al programa y a sus compañeros.

Tras la controversia, Katiuska rompió el silencio en entrevista con Día a Día, de Caracol Televisión. Allí aclaró que no actuó con mala intención, sino que fue víctima de una traición.

“Alguien cercano a mí, prácticamente familia, me utilizó. Usó información para su beneficio sin mi consentimiento. No fui ingenua, fui confiada, y por eso asumo la responsabilidad”, explicó con sinceridad.

La excompetidora reconoció que su salida fue un golpe emocional fuerte, pues participar en el Desafío Siglo XXI era uno de sus mayores sueños. Además, confesó que su madre ha sufrido especialmente con la situación.

“La verdad estamos muy tristes, sobre todo mi mamá. Pero estamos tratando de ser positivos y no decaer, porque ha sido demasiado difícil”, expresó la joven conmovida.

La expulsión de Katiuska ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores del reality se debaten entre el apoyo a la participante y la defensa de las reglas del programa.

