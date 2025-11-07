Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, fue contundente, confirmó que el estadio Atanasio Girardot estará disponible para las finales a las que clasifiquen el DIM o Atlético Nacional en el fútbol profesional colombiano.

Federico Gutiérrez, en conferencia de prensa, fue claro. “Mucho cuidado que por ahí pusieron a correr la voz de una noticia que no es cierta”, dijo.

El mandatario, agregó que “algunas personas salieron a decir que habría problemas en caso de que haya finales entre Medellín y Nacional, tanto en Copa como en Liga. Eso no es cierto”.

El alcalde le dio parte a los dos equipos que se perfilan para la final de la Copa BetPlay y que lo están haciendo muy bien en la Liga.

“El estadio está garantizado para los equipos antioqueños en caso de que pasen a las finales, que es lo que queremos. Tenemos dos grandes equipos, Nacional y Medellín”, agregó el mandatario.

Fico fue claro: “Por ejemplo, para el escenario de Copa, casi que Nacional y Medellín están clasificados para la final de Copa. Tienen que ganar el próximo partido cada uno o lograr empates. Pero es importante que esas fechas están garantizadas”.

Si habrá Atanasio Girardot para las finales del FPC: Fico lo confirmó

Para no dejar duda el mandatario lo repitió. En caso de que los dos equipos vayan a la final y sea una final paisa antioqueña en Copa, sería el 17 y 21 de diciembre, “está garantizado el estadio”.

Y frente a Liga, donde los dos equipos hoy tienen un muy buen rendimiento, tienen a la ciudad soñando con final paisa.

Las finales de la Liga serían el 10 y el 13 o 14 de diciembre, y para esas dos fechas, también está garantizado el estadio.

“Entonces, no es cierto que el estadio esté comprometido para otras cosas. El estadio está reservado, sobre todo previendo en caso de que los dos equipos nuestros, Nacional y Medellín, los dos equipos de la ciudad, clasifiquen a esas finales”.

En ese sentido, el mandatario desmintió rumores y confirmó que el coloso de la 74 está garantizado y reservado para las posibles finales de la Liga y la Copa.

