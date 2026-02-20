Karol G gana disputa legal por ‘Gatúbela’: productores reconocen su error y se disculparán públicamente

Resumen: La cantante Karol G quedó libre de consecuencias legales en Estados Unidos luego de que los productores Ocean Vibes y Alfr3d Beats retiraran la demanda por presunto plagio relacionada con “Gatúbela”, tema incluido en su álbum Mañana será bonito. Tras el análisis del caso, los demandantes admitieron que la acusación no tenía fundamento y anunciaron que publicarán disculpas públicas en sus redes sociales, dando por cerrado definitivamente el proceso.

La cantante paisa Karol G ha salido airosa de una polémica legal que puso a prueba la originalidad de su éxito ‘Gatúbela’, incluido en su aclamado álbum Mañana será bonito. Los productores Ocean Vibes (Jack Hernández) y Alfr3d Beats (Dick Alfredo Caballero) retiraron la demanda que habían presentado en Estados Unidos, admitiendo que las acusaciones carecían de sustento.

La acusación y el origen del conflicto

En marzo de 2025, Hernández y Caballero denunciaron que ‘Gatúbela’ habría plagiado su tema ‘Punto G’, publicado semanas antes. Los productores argumentaban que existían similitudes notorias en el ritmo y la estructura musical, lo que los llevó a iniciar un proceso judicial en Miami. La demanda atrajo atención internacional por tratarse de una de las artistas más influyentes de la música latina, cuya carrera se encontraba en pleno auge tras el éxito histórico de su álbum.

Sin embargo, los documentos presentados por Karol G y su equipo demostraron que el productor de la artista, DJ Maff, había creado y grabado el ritmo de Gatúbela al menos dos semanas antes del lanzamiento de ‘Punto G’. Esta evidencia desmontó completamente la alegación de plagio.

Tras la verificación de las grabaciones, los productores decidieron desistir de la acción legal y anunciaron que emitirán una disculpa pública en inglés y español a través de sus cuentas de YouTube, Instagram y Facebook. En el comunicado, Hernández y Caballero reconocieron su error y agradecieron la paciencia y profesionalismo del equipo de Karol G, expresando su deseo de cerrar el episodio de manera respetuosa.

Un hito para la industria musical

Este desenlace destaca por ser poco común en disputas de derechos de autor, donde normalmente los acusadores buscan acuerdos confidenciales o mantienen silencio tras retirar una demanda. La resolución no solo protege la reputación de Karol G, sino que también subraya la relevancia de la evidencia documentada en procesos legales relacionados con la propiedad intelectual en la música.

Para la artista paisa, la confirmación de la autoría de ‘Gatúbela’ llega en un momento significativo. Mañana será bonito no solo se convirtió en el primer álbum completamente en español de una mujer en alcanzar el puesto número 1 en el Billboard 200, sino que además recibió el premio a Álbum del Año en los Latin Grammy. El tema en cuestión, ‘Gatúbela’, también se consolidó como un himno global, llegando al puesto 37 en el Billboard Hot 100 y al 4 en la lista Hot Latin Songs.

Implicaciones para Karol G y su equipo

Más allá de reafirmar su talento y creatividad, la resolución de este caso fortalece la reputación del equipo creativo de la cantante y envía un mensaje claro sobre la importancia de contar con pruebas sólidas en disputas legales de la industria musical. La artista, que continúa enfocada en su carrera y próximos proyectos, deja atrás este capítulo, que paradójicamente terminó reforzando su profesionalismo y legitimidad artística.

Con esta situación resuelta, Karol G consolida su lugar como una de las figuras más influyentes de la música latina y cierra un capítulo que no logró empañar el impacto de su exitosa trayectoria.