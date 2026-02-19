Triste adiós a Eric Dane, el inolvidable “McSteamy” de Grey’s Anatomy murió

Una lucha contra la ELA; Eric Dane había revelado su diagnóstico en abril de 2025. Captura de video tomada de Instagram

Minuto30.com .- El mundo del entretenimiento está de duelo. Este jueves 19 de febrero de 2026, se confirmó el fallecimiento del actor Eric Dane a los 53 años. El intérprete, que saltó a la fama mundial como el carismático Dr. Mark Sloan, murió tras una valiente y pública batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La noticia fue confirmada por sus representantes y su familia, quienes detallaron que Dane pasó sus últimos momentos en paz, rodeado de su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, y sus hijas Billie y Georgia.

Una lucha contra la ELA

Eric Dane había revelado su diagnóstico en abril de 2025. Desde entonces, el actor se convirtió en un símbolo de lucha, utilizando su plataforma para generar conciencia sobre esta enfermedad neurodegenerativa, también conocida como el mal de Lou Gehrig.

“Pasó sus últimos días rodeado de amor. Su activismo para impulsar la investigación sobre la ELA será parte de su gran legado”, señaló el comunicado de la familia.

El ascenso de “McSteamy”: De un cameo al estrellato

El impacto de Eric Dane en la televisión fue, literalmente, de impacto inmediato. Su participación en Grey’s Anatomy estaba planeada para ser breve, pero una escena icónica cambió el rumbo de su carrera:

La toalla mágica: Su aparición saliendo del baño de Meredith Grey, usando únicamente una toalla, disparó los niveles de audiencia y el interés del público.

Consolidación: Lo que sería un papel corto se extendió a ocho temporadas y 134 episodios. Su química con el elenco y su evolución como el “Dr. McSteamy” lo convirtieron en un pilar de la serie hasta la trágica muerte de su personaje tras el accidente aéreo.

Más allá del hospital: Un actor polifacético

Aunque el mundo lo recordará como Mark Sloan, Dane demostró su rango actoral en proyectos de gran envergadura:

Euphoria: En los últimos años, recibió elogios de la crítica por interpretar a Cal Jacobs, el oscuro y complejo padre del personaje de Jacob Elordi.

The Last Ship: Protagonizó durante cinco temporadas este drama bélico postapocalíptico como el Capitán Tom Chandler.

Cine: Participó en éxitos de taquilla como X-Men 3: La batalla final (Multiple Man) y la entrañable Marley y yo.

