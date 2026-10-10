Resumen: Discos Fuentes confirmó el fallecimiento del cantante colombiano Álvaro Pava, recordado por inmortalizar éxitos de la cumbia y la salsa como "Mil Horas", "Grito Vagabundo" y "Cuento Acabao"

Luto en la música tropical: Fallece el maestro Álvaro Pava, legendaria voz de La Sonora Dinamita y Los Titanes

Minuto30.com .- La música tropical y la salsa colombiana están de luto. La casa disquera Discos Fuentes confirmó el lamentable fallecimiento del reconocido intérprete y maestro Álvaro Pava, una de las voces más célebres y representativas de la cumbia, la salsa y el género tropical durante las décadas de 1980 y 1990.

A través de un sentido comunicado, la icónica sello discográfico despidió al artista barranquillero de 65 años, cuya voz dio vida a himnos festivos que continúan sonando en festividades de Colombia y toda América Latina.

De los inicios con Adolfo Echeverría a la consolidación en Los Titanes

Álvaro Pava inició su carrera artística muy joven, ingresando en 1979 como corista y posteriormente voz principal de la orquesta del maestro Adolfo Echeverría, escenario en el que demostró su versatilidad vocal.

Años más tarde, Pava integró la primera generación de la orquesta Los Titanes, compartiendo delantera junto al trombonista y arreglista Alberto Barros. En esta etapa, el cantante posicionó en las emisoras temas salseros de gran impacto como:

«Cuento Acabao»

«Apriétala»

La voz dorada detrás de los grandes éxitos de La Sonora Dinamita

Su salto a la proyección internacional masiva se dio al convertirse en una de las voces insignias de La Sonora Dinamita, agrupación con la que grabó e inmortalizó clásicos infaltables de la música bailable continental:

«Mil Horas»

«Grito Vagabundo»

«Pilar»

A lo largo de su prolífica carrera, el maestro Pava también dejó su sello vocal en otras reconocidas agrupaciones del panorama tropical como Los Líderes, La Orquesta de Ray y La Sonora del Caribe.

«Su voz y su legado vivirán por siempre en nuestros corazones y en cada canción que hizo vibrar a tantas generaciones. Descansa en paz, Maestro. Tu voz será eterna», expresó Discos Fuentes al lamentar la pérdida del artista.