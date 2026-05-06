¡Karol G desata emoción en redes! La ‘Bichota’ regalará entradas para su gira mundial: así puedes participar

Resumen: Karol G anunció una dinámica en Instagram con la que regalará entradas para varios conciertos de su gira mundial “Tropitour”. Los interesados deben comentar en la publicación oficial, indicar la ciudad y el país donde desean asistir y etiquetar a cuatro personas. La iniciativa busca agradecer el apoyo de sus fans tras el gran éxito de la venta de boletas en distintas ciudades, donde varias fechas se agotaron en poco tiempo.

Karol G vuelve a ser tendencia tras anunciar una dinámica especial con la que planea regalar entradas para varios de los conciertos de su próxima gira mundial “Viajando por el mundo Tropitour”, un proyecto que ha despertado una enorme expectativa en diferentes países.

La artista paisa, que recientemente presentó su nuevo álbum “Tropicoqueta”, confirmó que este tour incluirá más de 60 presentaciones en estadios de Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

La gira arrancará el 24 de julio en Chicago y se extenderá hasta 2027, con paradas en países como México, Brasil, España, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Canadá y varias ciudades de Estados Unidos.

Desde su anuncio oficial el 21 de abril, la demanda por entradas ha sido tan alta que en varias ciudades los boletos se agotaron rápidamente. En Bogotá, por ejemplo, la venta inicial se completó en apenas una hora. Debido a esto, se añadieron dos fechas adicionales, dejando tres conciertos programados en el Estadio El Campín para los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2026.

Una dinámica para sus seguidores

En medio de este panorama de alta demanda, Karol G decidió lanzar una iniciativa para premiar a sus fanáticos más fieles. A través de su cuenta de Instagram, la cantante explicó que entregará entradas gratuitas en distintas ciudades como agradecimiento por el apoyo recibido durante esta etapa de su carrera.

La dinámica se realizará directamente desde una publicación oficial de la artista relacionada con la gira. Los interesados deberán comentar allí, mencionar la ciudad y el país donde desean asistir a uno de los conciertos y etiquetar a cuatro personas. Los ganadores serán seleccionados entre los participantes de cada ciudad y se anunciarán antes del inicio de los shows.

Según lo informado, se entregarán cinco entradas por cada concierto de la gira, lo que representa un total aproximado de 300 boletas gratuitas distribuidas entre todas las fechas confirmadas.

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La iniciativa ha generado una alta participación en redes sociales, donde miles de seguidores han dejado comentarios esperando ser elegidos para asistir a uno de los espectáculos.

Reacciones de la artista y crecimiento del tour

El anuncio del “Tropitour” también ha estado acompañado de mensajes de agradecimiento por parte de Karol G, quien ha destacado el crecimiento de su público y el impacto de su música a nivel global. En una de sus publicaciones, la cantante expresó:

“No puedo creer que estamos haciendo hasta 3 y 4 estadios por lugares, es una locura ver cómo la familia ha crecido… como siguen ahí conmigo, fieles y presentes en cada paso. De verdad estoy más que agradecida por ese amor infinito que siempre me dan y no doy nada por sentado”.

Además, la artista cerró uno de sus mensajes con una frase que encendió aún más la expectativa de sus fans:

“de verdad estoy más que agradecida por ese amor infinito que siempre me dan y no doy nada por sentado así que PREPÁRENSE !!!! Porque si crees que ya lo has visto todo, recuerda que la Bichota siempre te sorprendeEEEEeee 🩵✨QUIÉNESS LISTOS !!???????“

Una gira de gran alcance global

El “Tropitour” se ha convertido en una de las giras más ambiciosas de Karol G hasta la fecha. La combinación de múltiples fechas en grandes estadios y la respuesta inmediata del público ha consolidado el proyecto como uno de los eventos musicales más esperados del 2026.

Mientras avanza la cuenta regresiva para el inicio del tour, la expectativa sigue creciendo entre los seguidores que buscan conseguir una entrada, ya sea a través de la compra directa o de la dinámica especial anunciada por la artista.