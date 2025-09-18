Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Día del Amor y la Amistad en Medellín: 80 peludos buscan un hogar en jornada de adopción

Este sábado 20 de septiembre, Medellín vivirá una jornada muy especial en el marco del Día del Amor y la Amistad: más de 80 perros y gatos del Centro de Bienestar Animal La Perla estarán disponibles para adopción en una actividad cargada de juegos, dinámicas y segundas oportunidades.

La campaña, llamada ‘Una historia llena de amor’, tendrá lugar en el costado occidental de Parques del Río, sector Conquistadores, donde las familias podrán acercarse a conocer a los animales en busca de un nuevo hogar.

Además, a través de pantallas digitales se presentará información de más de 2.100 caninos y felinos que esperan por una familia en La Perla.

Desde 2024, la Alcaldía ha logrado concretar 2.548 adopciones responsables: 1.513 perros y 1.035 gatos. Actualmente, de los 2.640 animales atendidos en el centro, 2.139 ya están listos para ser acogidos en hogares responsables.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruíz, resaltó que esta iniciativa busca fortalecer los vínculos de amistad y recordar que las mascotas pueden convertirse en ‘un gran amor para toda la vida’.

La jornada cuenta con el respaldo de entidades aliadas y sigue el camino de campañas exitosas como ‘Adopta un Superhéroe’, que en menos de dos semanas logró ubicar 68 perros en nuevos hogares.

En lo corrido de 2025, Medellín ya ha alcanzado el 95% de la meta de adopción de fauna doméstica propuesta en el Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere, con más de 1.200 entregas responsables, consolidándose como un referente nacional en bienestar animal.

