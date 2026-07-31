Resumen: Una mujer fue condenada a 33 años y 4 meses de prisión por el homicidio agravado de su hija recién nacida en Valledupar. La Fiscalía demostró que los hechos ocurrieron en 2016, cuando la bebé falleció horas después de su nacimiento a causa de una lesión causada con un elemento cortopunzante.

¡Justicia tras casi una década! Condenan a mujer por el atroz asesinato de su bebé recién nacida

El Tribunal Superior de Valledupar, en Cesar, condenó a 33 años y 4 meses de prisión a una mujer hallada responsable de la muerte de su hija, ocurrida pocas horas después del nacimiento de la menor.

La decisión judicial se tomó luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas que permitieron establecer la responsabilidad de la procesada en los hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2016, en el barrio Bello Horizonte de Valledupar.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal seccional, la víctima era una recién nacida que había llegado al mundo tras 37 semanas de gestación. Según el material probatorio presentado por el ente acusador, la mujer utilizó un elemento cortopunzante para causarle una herida a la bebé, que posteriormente falleció como consecuencia de la lesión.

Esto le podría interesar: Medicina Legal confirma que el cuerpo hallado en Cali es el de Alahia, la bebé extraída a María Camila Potosí

Condena por homicidio agravado

Durante el proceso judicial, la Fiscalía logró demostrar los elementos que llevaron al Tribunal Superior de Valledupar a declarar responsable a la mujer por el delito de homicidio agravado.

La pena impuesta corresponde a 33 años y 4 meses de prisión, que deberá cumplir en un centro de reclusión.

Los hechos ocurrieron hace casi una década y fueron objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales hasta llegar a la sentencia emitida por el tribunal.

La decisión establece la responsabilidad penal de la mujer por la muerte de su hija recién nacida, según las pruebas valoradas dentro del proceso.