Resumen: Un patrullero del Esmad fue condenado a siete años de prisión por disparar un proyectil de goma que dejó ciega a una estudiante universitaria durante las protestas del 28 de abril de 2021 en el centro de Bogotá. Además, quedó inhabilitado por 84 meses para ejercer funciones públicas y deberá pagar una multa.

¡Justicia tras 5 años! Condenan a policía del Esmad que dejó ciega a una universitaria en Bogotá

Un juez de conocimiento emitió sentencia condenatoria contra un integrante de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes conocida como Esmad, por su responsabilidad en un hecho ocurrido en medio de las protestas sociales del 28 de abril de 2021 en el centro de Bogotá, en el que una estudiante universitaria resultó gravemente herida.

La decisión judicial se dio tras valorar las pruebas presentadas en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, que permitieron establecer la participación directa del uniformado en el uso de un arma de dotación oficial. Según la investigación, el patrullero fue identificado mediante su placa y los registros asociados al armamento asignado, con el cual disparó un proyectil de goma que impactó a la joven.

De acuerdo con el proceso, la víctima se encontraba regresando a su vivienda luego de haber participado en la jornada de manifestaciones cuando recibió el impacto. Como consecuencia de la agresión, sufrió una afectación irreversible: la pérdida total de la visión.

Durante la lectura del fallo, la juez concluyó que la actuación del agente fue desproporcionada y no se ajustó a los protocolos establecidos para el manejo de disturbios. En ese sentido, determinó que el uso de la fuerza en este caso no solo fue innecesario, sino contrario a las normas que regulan la intervención de este tipo de unidades.

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Sentencia y sanciones

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Por estos hechos, el uniformado fue hallado culpable del delito de lesiones personales con perturbación funcional y condenado a siete años de prisión. Adicionalmente, se le impuso una inhabilidad para ejercer funciones públicas por un periodo de 84 meses, así como el pago de una multa equivalente a 24.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2021.

La sentencia corresponde a una decisión de primera instancia, por lo que aún pueden interponerse los recursos de ley por parte de la defensa.

Este caso se suma a otros procesos judiciales derivados de actuaciones durante las manifestaciones de 2021, en los que se ha evaluado el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública en escenarios de protesta social.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho que afecte la convivencia o constituya un delito a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la denuncia es fundamental para avanzar en las investigaciones y garantizar la aplicación de sanciones.