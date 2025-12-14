Resumen: La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a dos hombres por graves hechos de maltrato animal ocurridos en Barranquilla y Cáqueza. En uno de los casos, una perra murió tras una agresión en vía pública, mientras que en el otro una canina fue víctima de abuso sexual; ambos procesos avanzan en la justicia y han generado amplio rechazo social.

¡Justicia por ‘Princesa’ y ‘Galleta’! Fiscalía imputa cargos a dos hombres por maltrato y abuso sexual contra dos perritas

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a dos hombres señalados de protagonizar graves hechos de maltrato animal ocurridos en Barranquilla, Atlántico y en el municipio de Cáqueza, Cundinamarca, en procesos adelantados con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma).

En el primer caso, un fiscal de la Seccional Atlántico imputó el delito de muerte de animal agravado a Haibib Mosquera, quien es señalado de causar la muerte de una canina criolla llamada Princesa en vía pública de Barranquilla. De acuerdo con la investigación, el hombre habría tomado al animal por las extremidades y lo golpeó en repetidas ocasiones contra el piso, hechos que se registraron el pasado 27 de octubre.

Gracias a los elementos materiales probatorios recolectados, Mosquera fue capturado por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó el cargo imputado por la Fiscalía.

Caso de presuntos actos sexuales contra una canina

El segundo proceso se adelanta en Cáqueza, Cundinamarca, donde la Fiscalía imputó el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal, agravado, a Jhon Parrado. El hombre es señalado de haber realizado actos sexuales contra una canina criolla llamada Galleta, hechos que habrían ocurrido el 4 de diciembre.

Según el ente acusador, la imputación se sustentó en información suministrada por la ciudadanía y en evidencias que darían cuenta de la presunta responsabilidad del procesado. Parrado López fue capturado por las autoridades y, durante la audiencia, aceptó el cargo formulado en su contra.

La Fiscalía reiteró que este tipo de conductas constituyen delitos sancionados penalmente en el país. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho de maltrato animal ante las autoridades competentes.