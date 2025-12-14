Menú Últimas noticias
    ¡Evitan una tragedia! Ejército neutraliza artefacto explosivo en la vía Panamericana, Cauca

    La intervención se realizó bajo estrictos protocolos para proteger a la población civil y garantizar la movilidad en este importante corredor vial.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Captura de video.
    Resumen: Tropas del Ejército Nacional neutralizaron de manera controlada un Dispositivo Explosivo Improvisado (DEI) y destruyeron propaganda de grupos armados ilegales en la vía Panamericana, en el sector rural de Santander de Quilichao, Cauca. La operación se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, con el fin de proteger a la población civil y garantizar la libre movilidad en esta importante arteria vial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Tropas adscritas a la Brigada 29 del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron de manera controlada un Dispositivo Explosivo Improvisado (DEI), junto con propaganda alusiva a grupos armados ilegales, en la vía Panamericana, en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca.

    La operación se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad y en coordinación con las autoridades competentes, con el propósito de proteger a la población civil y garantizar la libre movilidad en uno de los corredores viales más importantes del suroccidente del país.

    Gracias a la acción oportuna de las tropas, se evitó poner en riesgo a los transeúntes y a los vehículos que se movilizan por el sector. El Ejército Nacional reiteró que mantiene presencia permanente en los principales corredores del país, con el fin de salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos frente a las amenazas de grupos armados ilegales.

    Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que permanezca atenta ante cualquier elemento sospechoso en vías y zonas rurales, y lo reporte de inmediato a las autoridades correspondientes.


