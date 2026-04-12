Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Dos hombres fueron condenados en Colombia por causar la muerte de perros en Magdalena y Santander. Uno pateó a un canino hasta provocarle la muerte en Santa Marta, mientras que el otro sometió a graves heridas a una perra en Barrancabermeja, incluida la amputación de partes de su cuerpo, y la abandonó en la vía pública. Ambos recibieron prisión, multas y prohibición de tenencia de animales.

¡Justicia para ‘Pinky’ y ‘Kiara’! Condenados los responsables de la cruel muerte de dos perritos

La justicia colombiana ha dictado condenas contra dos hombres responsables de causar la muerte de perros mediante actos de crueldad extrema en los departamentos de Magdalena y Santander, hechos que han generado indignación en la sociedad.

Las decisiones judiciales se basaron en las pruebas recabadas por la Fiscalía General de la Nación a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma).

La muerte de ‘Pinky’ en Santa Marta

Jhanier Steven Maldonado Morales fue condenado a 24 meses de prisión, una multa equivalente a 45 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la prohibición de tenencia de animales durante el tiempo de la pena.

El hombre aceptó de manera libre y voluntaria haber pateado a un perro llamado ‘Pinky’ el 9 de junio de 2025, en Santa Marta, Magdalena. La agresión provocó lesiones internas graves que llevaron a la muerte del canino.

Esto le podría interesar: A la cárcel alias ‘El Brujo’, el temido cabecilla que cazaba firmantes de paz en el Catatumbo

Esta sentencia se produjo en atención a la evidencia recopilada por las autoridades, que confirmaron el vínculo directo entre la acción del acusado y el fallecimiento del animal.

Actos de extrema crueldad contra ‘Kiara’ en Barrancabermeja

Heradis de Jesús Salas Balmaceda fue condenado a 20 meses de prisión, además de la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 24 meses, la prohibición de tenencia de animales y una multa de 8,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En julio de 2021, Salas Balmaceda sometió a una perra llamada ‘Kiara’ a graves heridas con un arma cortopunzante, incluyendo amputaciones en la cola y otras partes del cuerpo, y la abandonó en vía pública en estado agónico.

La investigación confirmó la extrema crueldad del acto y permitió que el caso llegara a sentencia, asegurando sanciones para el responsable.

Con estas condenas las autoridades buscan combatir el maltrato animal y sancionar los actos de violencia contra los animales, estableciendo precedentes en la lucha por la protección de los derechos de los caninos en el país.