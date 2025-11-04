Emiliana Castrillón desapareció en el municipio de Venecia

Resumen: Emiliana Castrillón Herrera, de 19 años, desapareció el 1 de noviembre de 2025 en el área urbana del municipio de Venecia, Antioquia.

Emiliana Castrillón Herrera, de 19 años, desapareció el 1 de noviembre de 2025 en el área urbana del municipio de Venecia, Antioquia.

La joven tiene contextura robusta, rostro ovalado y piel trigueña. Su cabello es largo, liso y de color negro, y sus ojos son cafés y de tamaño mediano. Además, presenta rasgos distintivos como una nariz recta, labios medianos y orejas perforadas. Al momento de su desaparición vestía una falda de jean azul celeste talla 8, blusa blanca talla M y tenis color café.

Entre sus señas particulares destacan un piercing en el lado derecho del labio inferior y varios tatuajes: una flor con las letras “EN” en la parte posterior del antebrazo derecho, tatuajes en la parte posterior de ambos brazos, y otro con una letra grande en el costado izquierdo del cuerpo.

