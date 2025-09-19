Resumen: En Cali, dos hombres, Víctor Hugo Torres y Guillermo Muñoz, han sido condenados a 8 y 9 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales contra sus vecinas. Las condenas se lograron gracias a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, y a ninguno de los procesados se le otorgaron beneficios.

¡Justicia en Cali! Condenan a dos hombres a más de 17 años de prisión por abusar de sus vecinas

La justicia de Cali ha emitido sentencias condenatorias contra dos hombres por delitos sexuales, luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación confirmaran su culpabilidad. Ambos agresores eran vecinos de sus víctimas al momento de cometer los crímenes.

En el primer caso, Víctor Hugo Torres fue sentenciado a 8 años de prisión por el delito de acceso carnal violento agravado. El crimen ocurrió el 10 de noviembre de 2022 en una vivienda del barrio El Vallado, donde Torres amenazó a su víctima con un arma cortopunzante antes de agredirla sexualmente.

Esto le podría interesar: Papá entregó a su hijo tras vandalizar a punta de piedras un bus del MIO

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Por otro lado, Guillermo Muñoz recibió una pena de 9 años y 6 meses de prisión por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. Los hechos tuvieron lugar en una zona rural del corregimiento de Villacarmelo, donde el agresor tocó a una niña de 10 años y la forzó a ver material con contenido para adultos.

A ninguno de los condenados se le concedió ningún tipo de beneficio judicial. Las condenas reafirman el compromiso de las autoridades con la protección de las víctimas de agresión sexual y la aplicación de la ley.