Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En Cali, menor vandalizó un bus del MIO tras un ataque de ira. Su padre lo entregó a la Policía. Autoridades rechazan el hecho y llaman al respeto.

Papá entregó a su hijo tras vandalizar a punta de piedras un bus del MIO

Un grave hecho de intolerancia se registró sobre la Carrera 15, en pleno centro de Cali, cuando un motociclista, al no poder adelantar un bus del Masivo Integrado de Occidente (MIO), reaccionó con violencia y terminó lanzando piedras contra el parabrisas del vehículo de servicio público, causándole daños de consideración.

El joven, que no portaba casco, persiguió al bus, insultó al conductor y aprovechó una parada para cometer la agresión.

Posteriormente, huyó del lugar, pero pasajeros grabaron lo ocurrido e identificaron la placa de la motocicleta, publicando el video en redes sociales.

La sorpresa llegó después: el motociclista resultó ser menor de edad. Su padre, tras reconocerlo en las imágenes, decidió entregarlo voluntariamente a las autoridades.

Lea también: ¡Leyendas! Colombia asegura su título Mundial de Patinaje #22 y el 15 consecutivo con 5 oros en China

El joven quedó bajo custodia de la Policía de Infancia y Adolescencia, donde se iniciará el proceso judicial correspondiente.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, destacó la actitud del familiar y recordó que este tipo de actos afectan directamente a la ciudadanía.

“Los daños a la infraestructura pública los terminan pagando los contribuyentes, además de afectar la movilidad de todos”, señaló.

Desde Metro Cali también rechazaron el ataque. “Un bus que transportaba a caleños y caleñas fue vandalizado. Pedimos sentido de pertenencia y respeto por este patrimonio de la ciudad”, afirmó Felipe Montoya, vicepresidente de la entidad.

Las autoridades reiteraron que el MIO es un servicio público que debe ser protegido y anunciaron seguimiento al caso para que no quede en la impunidad.

Más noticias de Cali