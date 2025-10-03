¡Justicia en Bogotá! Capturan al hombre que asesinó a su pareja en un motel del norte de la ciudad

Después de meses de intensa investigación, la Policía de Bogotá logró detener a un hombre señalado de haber asesinado a su pareja en un motel de la localidad de Engativá, un crimen que conmocionó a la ciudad y que está a punto de cumplir un año.

El caso, catalogado como un feminicidio, motivó un operativo de rastreo meticuloso por parte de las autoridades, quienes siguieron de cerca al agresor mientras cambiaba de residencia, apariencia y entorno social para evadir la justicia. Finalmente, su paradero fue ubicado en el barrio El Codito, en Usaquén, donde se escondía en un tercer piso.

Según relató el investigador encargado, la labor implicó más de 15 días de vigilancia continua, análisis de cámaras de seguridad, entrevistas con vecinos y seguimiento detallado de los movimientos del sospechoso. “Cada salida y entrada del hombre fue registrada. Su actividad en redes sociales y la venta de zapatillas nos dieron la oportunidad de acercarnos y hacer efectiva la captura sin poner en riesgo a civiles o compañeros”, indicó el uniformado.

Esto le podría interesar: Cayó ladrón que entró por el techo y robó millones a un jardín infantil del sur de Bogotá

La operación incluyó la creación de perfiles falsos en redes sociales para establecer contacto con el agresor, quien finalmente reveló sus planes de salir una noche a un bar de la localidad. Aprovechando esta información, las autoridades realizaron un operativo táctico que permitió ubicarlo en el lugar y arrestarlo sin incidentes.

Se creía más vivo que las autoridades. Cambió de nombre y de casa, pero el perfil que usaba para vender tenis lo delató. Día y noche, los investigadores vigilaban la vivienda donde se escondía, se hicieron pasar por clientes y cayó en un bar de El Codito, en Usaquén. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Ya son… pic.twitter.com/EYm491a7z5 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 3, 2025

El secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, destacó que este caso refleja el compromiso de la Policía de Bogotá y la Fiscalía para judicializar a quienes cometen homicidios, al tiempo que se estudian los factores que originan estos crímenes para implementar medidas preventivas. Hasta ahora, en 2025, cerca de 400 homicidas han sido capturados en la ciudad gracias a investigaciones de este tipo.

La administración distrital recuerda a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho que atente contra la convivencia o la seguridad a través de la Línea de Emergencias 123, reforzando así la lucha contra la violencia y la criminalidad.