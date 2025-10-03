Resumen: Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Jafeth Jiménez, señalado de participar en el hurto a un jardín infantil en San Cristóbal, sur de Bogotá. Según la investigación, el 28 de marzo él y otros hombres ingresaron por el techo y violentaron cerraduras para llevarse electrodomésticos y objetos avaluados en 30 millones de pesos. La Fiscalía le imputó hurto calificado y agravado, cargos que el procesado no aceptó.

Cayó ladrón que entró por el techo y robó millones a un jardín infantil del sur de Bogotá

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Jafeth Jiménez, procesado por su presunta participación en el hurto a un jardín infantil del barrio Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron en la noche del 28 de marzo, cuando Jiménez, en compañía de otras personas, habría ingresado al inmueble tras forzar el techo y violentar las cerraduras. Una vez adentro, los implicados sustrajeron electrodomésticos y otros elementos, cuyo valor asciende a los 30 millones de pesos aproximadamente.

La Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá imputó al procesado el delito de hurto calificado y agravado, cargos que no fueron aceptados por el señalado. Sin embargo, con base en el material probatorio presentado, el juez decidió imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación delictiva en la capital a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que este tipo de reportes son fundamentales para fortalecer las investigaciones y combatir la criminalidad en la ciudad.