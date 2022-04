El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, confirmó este jueves, 28 de abril, la ampliación de su contrato por dos años más con el equipo inglés.

El entrenador alemán que llegó al club en el 2015, manifestó: «Me quedo dos años más (…) lo que supone cuatro años a partir de ahora».

Le puede interesar

«Algunos estarán contentos, a otros no les gustará tanto. Si no os gusta, mejor que miréis hacia otro lado desde ahora», expresó en medio de bromas Klopp, quien además contó que uno de los motivos para continuar en el Liverpool era que su esposa Ulla, quería quedarse.

A parte de aspirar al título de la Champions League, los ‘Reds’ quieren ganar la Premier League y la Copa de Inglaterra, tras haberse consagrado, en febrero del presente año, campeones de la Copa de la Liga inglesa.

Cabe recordar que por ahora Klopp, ha ganado cinco títulos con el Liverpool y sueña con más:

– Premier League

– Champions League

– Supercopa de Europa

– Mundial de Clubes

– Carabao Cup

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴

— Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022