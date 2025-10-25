Resumen: La Registraduría recordó que ser jurado de votación es obligatorio y dio recomendaciones para la consulta interna del Pacto Histórico este 26 de octubre. Consulte aquí si fue designado y evite sanciones.

¡Ojo, lo pueden multar! ¿Ya consultó si fue designado jurado de votación para la consulta del Pacto Histórico?

La Registraduría Nacional del Estado Civil recordó a la ciudadanía que ya se encuentra habilitada la plataforma oficial para consultar si fueron designados como jurados de votación para la jornada electoral interna del Pacto Histórico, que se realizará este domingo 26 de octubre en todo el país.

El organismo electoral hizo un llamado a los ciudadanos a verificar esta información con antelación para evitar sanciones y facilitar el desarrollo del proceso. Quienes sean seleccionados deberán asistir a las mesas de votación designadas, cumplir con las funciones asignadas y participar en las capacitaciones previas.

Las autoridades recordaron que el servicio como jurado es de carácter obligatorio. Los ciudadanos que no asistan sin justificación podrían enfrentar sanciones que van desde una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes (alrededor de $14.230.000) hasta la destitución del cargo, si se trata de funcionarios públicos.

Para conocer si fue seleccionado, los colombianos pueden ingresar al portal oficial de la Registraduría, aquí.

La Registraduría insistió en que asistir puntualmente y cumplir con el deber ciudadano permite garantizar la transparencia y normalidad del proceso electoral.

Además, recomendó a los jurados llegar con suficiente tiempo, portar su documento de identidad, abstenerse de usar dispositivos electrónicos durante el escrutinio y seguir las instrucciones de los delegados del organismo.

