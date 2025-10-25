Independiente Rivadavia de Mendoza hizo historia al eliminar a River Plate en la semifinal de la Copa Argentina, con el colombiano Sebastián Villa como la gran figura y verdugo del ‘Millonario’.

El equipo mendocino se impuso 4-3 en la tanda de penales, luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario.

El gran momento de la noche llegó con el último cobro desde los doce pasos. Con el marcador empatado 3-3, el antioqueño Villa se encargó de ejecutar el quinto penal, y con temple, aseguró la victoria y el pase a la final para la ‘Lepra Mendocina’.

El jugador, oriundo de Bello, Antioquia, y que recientemente fue absuelto de su caso por un presunto abuso sexual, fue titular y tuvo una destacada actuación durante el partido.

¡Bello tiene un héroe en el fútbol argentino! Sebastián Villa sella la clasificación de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina

Su gol decisivo dejó en el camino al River Plate dirigido por Marcelo Gallardo, donde militan sus compatriotas Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño.

Por si fuera poco, el también colombiano Miguel Ángel Borja falló el primer penal para River.

Independiente Rivadavia se enfrentará ahora a Argentinos Juniors en la gran final de la Copa Argentina. ‘El Bicho’ de La Paternal se clasificó tras vencer 2-1 a Belgrano de Córdoba en su respectiva semifinal.

El título de la Copa Argentina no solo representa gloria deportiva, sino que también otorga un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

SEBASTIÁN VILLA ANOTÓ EL PENAL PARA ELIMINAR A RIVER PLATE. ✅ Independiente Rivadavia está en la final de la Copa Argentina. pic.twitter.com/kKo6brCxSl — Toque Sports (@ToqueSports) October 25, 2025

