    ¡Bello tiene un héroe en el fútbol argentino! Sebastián Villa sella la clasificación de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina
    Sebastián Villa le dio a Independiente Rivadavia un histórico pase a la final de Copa Argentina eliminando a River Plate por penales. Foto: Tomada de CSIR - Club Sportivo Independiente Rivadavia
    Resumen: Independiente Rivadavia de Mendoza logró una histórica clasificación a la final de la Copa Argentina al eliminar a River Plate en semifinales, luego de un empate 0-0 en el tiempo reglamentario y una victoria 4-3 en la tanda de penales, donde el colombiano Sebastián Villa fue la gran figura al anotar el penal decisivo que selló el pase de la "Lepra Mendocina", y ahora enfrentarán a Argentinos Juniors por el título que otorga un cupo a la Copa Libertadores 2026.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Independiente Rivadavia de Mendoza hizo historia al eliminar a River Plate en la semifinal de la Copa Argentina, con el colombiano Sebastián Villa como la gran figura y verdugo del ‘Millonario’.

    El equipo mendocino se impuso 4-3 en la tanda de penales, luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario.

    El gran momento de la noche llegó con el último cobro desde los doce pasos. Con el marcador empatado 3-3, el antioqueño Villa se encargó de ejecutar el quinto penal, y con temple, aseguró la victoria y el pase a la final para la ‘Lepra Mendocina’.

    El jugador, oriundo de Bello, Antioquia, y que recientemente fue absuelto de su caso por un presunto abuso sexual, fue titular y tuvo una destacada actuación durante el partido.

    Su gol decisivo dejó en el camino al River Plate dirigido por Marcelo Gallardo, donde militan sus compatriotas Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño.

    Por si fuera poco, el también colombiano Miguel Ángel Borja falló el primer penal para River.

    Independiente Rivadavia se enfrentará ahora a Argentinos Juniors en la gran final de la Copa Argentina. ‘El Bicho’ de La Paternal se clasificó tras vencer 2-1 a Belgrano de Córdoba en su respectiva semifinal.

    El título de la Copa Argentina no solo representa gloria deportiva, sino que también otorga un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

