Julio Roberto Salazar propone emergencia energética nacional y reformas para el sector minero

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Resumen: Durante el Congreso Nacional Minero, el presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, Julio Roberto Salazar Perdomo, respaldó al sector minero mediante la propuesta de modernizar el Código de Minas y solicitó al Gobierno Nacional declarar la emergencia energética para prevenir un desabastecimiento ante la próxima temporada seca. Para coordinar acciones inmediatas, el congresista citó a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y planteó un paquete de seis medidas en 100 días —centrado en agilizar trámites, destrabar obras de transmisión y restablecer la cadena de pagos— orientado a garantizar la seguridad y continuidad de la energía en Colombia hasta 2030.

En el marco del Congreso Nacional Minero, el presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, Julio Roberto Salazar Perdomo, manifestó un firme respaldo a la minería responsable y advirtió sobre la urgencia de tomar medidas inmediatas para evitar un eventual desabastecimiento energético en Colombia ante la llegada de la temporada seca.

Salazar enfatizó la necesidad de modernizar el Código de Minas, reducir trámites burocráticos y agilizar las consultas previas mediante incentivos tributarios que impulsen la inversión y la formalización.

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Para hacer frente a la contingencia eléctrica, el congresista propuso declarar la emergencia energética nacional e implementar un plan de seis medidas prioritarias en los primeros 100 días, enfocado en destrabar la infraestructura de transmisión, conectar nuevos proyectos y restablecer la cadena de pagos del sector.

Asimismo, anunció la citación a debate a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, con el fin de evaluar las acciones del Gobierno y asegurar la soberanía energética del país hacia el año 2030.