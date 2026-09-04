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    «Su hermana gemela la espera»: Buscan desesperadamente a Atea, gatita perdida en el barrio Cristóbal de Medellín

    Una familia antioqueña vive horas de angustia tras la desaparición de su mascota el pasado jueves 3 de septiembre. Piden la solidaridad ciudadana para ubicarla.

    Publicado por: SoloDuque

    atenea perdida
    «Su hermana gemela la espera»: Buscan desesperadamente a Atea, gatita perdida en el barrio Cristóbal de Medellín

    Resumen: Una familia antioqueña vive horas de angustia tras la desaparición de su mascota el pasado jueves 3 de septiembre. Piden la solidaridad ciudadana para ubicarla.

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    Minuto30.com .- La comunidad del occidente de Medellín se une en una cruzada solidaria para encontrar a Atea, una gata de tres años que se extravió en las calles del barrio Cristóbal.

    El drama familiar se hace aún más conmovedor porque en casa la aguarda no solo su familia humana, sino también su hermanita felina gemela, quien resiente su ausencia desde que se perdió el rastro del animal. Los dueños han iniciado una intensa campaña de búsqueda por la zona y piden el apoyo de los vecinos para lograr el reencuentro.

    ¿Cómo identificar a Atea?

    Para facilitar su reconocimiento en las calles o si alguien la ha rescatado, la familia compartió sus características principales:

    Edad: 3 años.

    Aspecto físico: Pelaje de color blanco con distintivas manchas grises.

    Fecha y lugar de extravío: Jueves 3 de septiembre en el barrio Cristóbal (Comuna 12 – La América, Medellín).

    ¿Tienes información?

    La familia hace un llamado urgente a los habitantes del sector y barrios aledaños como San Javier, Santa Lucía o La América.

    Cualquier persona que la haya visto deambulando, la tenga resguardada en su hogar o cuente con información valiosa sobre su paradero, puede comunicarse de inmediato a la línea habilitada:

    📲 Línea de atención (WhatsApp): 310 547 2564

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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