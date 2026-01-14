Resumen: El cantante cartagenero Hamilton, conocido como el AfroRockStar, alcanzó un nuevo hito en su carrera al ser nominado por primera vez a Premio Lo Nuestro en las categorías de Artista Nuevo Masculino del Año y Afrobeats del Año por su éxito Mi Reina junto a Nanpa Básico. Este reconocimiento llega tras un 2025 exitoso en las listas de radio y su reciente aparición en la revista Rolling Stone como uno de los artistas latinos más prometedores para 2026. El músico representará el sonido del afrobeat colombiano en la ceremonia que se celebrará el próximo 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la nueva escena urbana.

El “AfroRockStar” colombiano Hamilton debuta en las nominaciones de los Premios Lo Nuestro 2026

El talento colombiano continúa ganando terreno en los escenarios internacionales. En esta ocasión, Hamilton, el cantautor que ha revolucionado la escena con su fusión de ritmos africanos y urbanos, ha sido nominado por primera vez a Premio Lo Nuestro, la gala de música latina con mayor trayectoria en Estados Unidos.

El anuncio llega tras un cierre de año histórico para el cartagenero, quien finalizó el 2025 posicionando su éxito “4LIFE”, junto a Ryan Castro, como la canción número uno en la radio de Colombia. Ahora, para la edición número 38 de estos premios, Hamilton figura en dos categorías estratégicas:

Artista Nuevo Masculino del Año.

Afrobeats del Año, por su colaboración con Nanpa Básico en el tema “Mi Reina”.

Un ascenso avalado por la crítica

La nominación de Hamilton no es un hecho aislado. Recientemente, la prestigiosa revista Rolling Stone lo incluyó en el segundo puesto de su listado The Latin Artists We’re Rooting For in 2026. La publicación describió al colombiano como un artista con “voz de terciopelo” y un carisma capaz de hechizar a cualquier oyente, consolidando su apodo de “AfroRockStar” a nivel global.

La gran cita en Miami

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami. Este evento, organizado por Univisión-Televisa, representa una plataforma clave para Hamilton, quien busca llevar el sonido del Afrobeat hecho en Cartagena a la cima de la industria latina.

Con estas nominaciones, Hamilton reafirma su posición como una de las figuras más trascendentales de la nueva ola musical colombiana, llevando la identidad afrocolombiana a los ojos del mundo.

