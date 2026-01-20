¡Qué belleza! Juliana Guerrero se habría graduado primero y pagado después

Resumen: La congresista Jennifer Pedraza revela facturas de la DIAN que demostrarían que Juliana Guerrero pagó su universidad después de graduarse en la Fundación San José.

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, encendió nuevamente el ventilador sobre lo que parece ser un esquema de corrupción académica sin precedentes en el país.

En una reciente denuncia, la congresista puso bajo la lupa la veracidad de los títulos obtenidos por Juliana Guerrero en la Fundación Universitaria San José, revelando pruebas que sugieren que la mujer habría obtenido su diploma de profesional incluso antes de cancelar los costos de su matrícula y sus derechos de grado.

Según los hallazgos de la congresista, tras un rastreo detallado en las bases de datos de la DIAN, se detectó una inconsistencia temporal que desafía cualquier lógica administrativa escolar.

Las facturas registradas demuestran que, aunque el acta de grado tiene fecha del 1 de julio de 2025, Guerrero realizó tres pagos significativos a la institución en fechas posteriores a su supuesta ceremonia.

“Es el primer caso de una estudiante que se gradúa antes de pagar siquiera la matrícula”, cuestionó Pedraza, señalando que esta modalidad confirmaría la existencia de una red dedicada a la comercialización de títulos universitarios sin el cumplimiento de los requisitos mínimos legales.

Este nuevo escándalo se suma a una denuncia previa en la que se señalaba que Juliana Guerrero tampoco habría presentado las Pruebas Saber Pro, requisito indispensable para cualquier graduando en Colombia.

La situación ha puesto en jaque la credibilidad de la Fundación Universitaria San José, institución que hoy es señalada por Pedraza de operar como un “cartel” de diplomas.

La representante fue enfática en solicitar al Ministerio de Educación una intervención inmediata que incluya la remoción de sus directivos, así como un llamado de atención a la Procuraduría por la falta de vigilancia y control sobre estos centros educativos.

