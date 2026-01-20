Resumen: El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que los responsables del asesinato del profesor Neill Felipe Cubides serán capturados. El crimen ocurrió en Usme.

‘No vamos a descansar’: Galán promete capturar a los responsables del asesinato del profesor Neill Felipe Cubides

El asesinato de Neill Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado de Colombia, sigue generando conmoción en Bogotá. Tras confirmarse la muerte del docente, cuyo cuerpo fue hallado en zona rural de la localidad de Usme, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció y aseguró que los responsables del crimen serán capturados y llevados ante la justicia.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario calificó el hecho como una “atrocidad” y envió un mensaje de solidaridad a los familiares, amigos y a la comunidad académica del Externado.

Galán afirmó que no habrá descanso institucional hasta que se esclarezcan plenamente los hechos y los autores del homicidio respondan ante las autoridades.

Según informó el alcalde, la Fiscalía Seccional Bogotá activó un Grupo de Tareas Conjuntas, integrado por el CTI y unidades especializadas de la Policía Metropolitana, con el objetivo de acelerar la investigación y lograr la captura de los responsables en el menor tiempo posible.

El cuerpo de Cubides fue encontrado en un sector rural de Usme, a un costado de la vía Soches, en un punto de difícil ubicación. El cadáver presentaba signos de incineración y no tenía documentos ni pertenencias personales, lo que inicialmente complicó su identificación. Un ciudadano alertó a las autoridades tras observar el cuerpo en llamas.

La familia había reportado su desaparición el 15 de enero, luego de que el docente saliera de la Clínica del Country, donde acompañaba a su esposa y a su hijo menor, quien había ingresado por una urgencia médica. Días después, el 19 de enero, Medicina Legal confirmó oficialmente su identidad.

Uno de los elementos que más inquieta a los investigadores son los movimientos bancarios registrados tras la desaparición del profesor. Se detectaron transferencias por varios millones de pesos y una compra realizada en el sur de Bogotá, lo que abrió la hipótesis de un posible “paseo millonario”, modalidad criminal que ya ha sido identificada en otros casos recientes.

La Universidad Externado lamentó profundamente el crimen y pidió respeto por el proceso investigativo, reiterando que solo las autoridades están facultadas para entregar información oficial.

