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    ¡Da un paso al costado! Juliana Guerrero renuncia para enfrentar las investigaciones

    Juliana Guerrero renunció a su cargo como delegada del Presidente ante la Universidad Popular del Cesar.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Da un paso al costado! Juliana Guerrero renuncia para enfrentar las investigaciones
    Foto de archivo.
    ¡Da un paso al costado! Juliana Guerrero renuncia para enfrentar las investigaciones

    Resumen: Juliana Guerrero presentó su renuncia irrevocable como delegada ante la Universidad Popular del Cesar en medio de investigaciones en su contra.

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    Juliana Guerrero presentó su renuncia irrevocable al cargo de delegada del presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, decisión que tiene efecto inmediato y que se conoce mientras avanzan investigaciones por su presunta vinculación con una red de gestión de contratos.

    La decisión quedó consignada en una carta fechada este 27 de julio y dirigida al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Educación Nacional y al Consejo Superior Universitario de la institución.

    En el documento, Juliana Guerrero manifestó que dejará el cargo para concentrar su tiempo, esfuerzo y atención en las investigaciones que actualmente cursan en su contra y en responder a los cuestionamientos públicos que ha recibido durante los últimos meses.

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    Asimismo, indicó que su situación personal no debe afectar el funcionamiento de la Universidad Popular del Cesar ni del Gobierno Nacional. En ese sentido, aseguró que enfrentará las investigaciones dentro del marco institucional, comparecerá ante las autoridades competentes y atenderá cada una de las citaciones que le sean formuladas, aportando la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

    La renuncia ocurre en medio de las indagaciones que adelantan las autoridades sobre la presunta existencia de una red de intermediación para la gestión y adjudicación de contratos públicos, caso en el que también es mencionada su hermana.

    Los hechos son investigados por la Fiscalía tras varias denuncias relacionadas con un supuesto esquema de contratación.

    En su comunicación, Juliana Guerrero no hizo referencia puntual a los hechos materia de investigación, aunque reiteró su disposición para colaborar con las autoridades.

    Finalmente, agradeció al presidente Gustavo Petro por la confianza depositada en su designación, así como al Ministerio de Educación Nacional, a la Universidad Popular del Cesar y a los integrantes del Consejo Superior Universitario por el trabajo realizado durante el tiempo que permaneció en el cargo.

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