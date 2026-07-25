Resumen: Aunque el mundo la conoció por ser la madre de dos grandes estrellas de cine, la vida de Chris Anne Affleck estuvo marcada por su propia vocación y compromiso social

¡Tras una discreta batalla contra el cáncer! Murió la madre de Ben Affleck

Minuto30.com .-. La familia Affleck atraviesa uno de sus momentos más duros. Chris Anne Affleck, madre de los reconocidos actores Ben y Casey Affleck, falleció el pasado 2 de junio a los 83 años. Sin embargo, la familia decidió vivir su duelo en la más estricta intimidad, y no ha sido hasta ahora, casi dos meses después, que la noticia se ha hecho pública.

Según ha revelado la revista People, Chris Anne había sido diagnosticada con cáncer de páncreas en diciembre de 2025, enfrentando la enfermedad arropada por su círculo más cercano.

Un legado más allá de los focos

Aunque el mundo la conoció por ser la madre de dos grandes estrellas de cine, la vida de Chris Anne Affleck estuvo marcada por su propia vocación y compromiso social:

Dedicación a la enseñanza: Trabajó durante 34 años como profesora en el sistema de escuelas públicas, dejando huella en múltiples generaciones de estudiantes.

Compromiso social: Fue una destacada activista por los derechos civiles, luchando activamente por la igualdad y la justicia en su comunidad.

El pilar en el éxito de Ben Affleck

El ascenso de Ben Affleck en Hollywood tiene una conexión directa con su madre. Fue gracias a la estrecha amistad de Chris Anne con la directora de casting Patty Collins que el actor logró conseguir sus primeros papeles en la industria, sentando las bases de lo que sería una carrera estelar.

Uno de los momentos más emotivos y recordados por los fans ocurrió en la histórica ceremonia de los premios Óscar de 1998. Esa noche, Chris Anne acompañó a su hijo en la alfombra roja y fue testigo directo de cómo Ben se alzaba con la codiciada estatuilla a Mejor Guion Original por ‘The Good Will Hunting’ (El indomable Will Hunting), premio que compartió con su inseparable amigo Matt Damon.