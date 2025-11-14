Resumen: Juliana Guerrero no asistió a la audiencia de conciliación en la Corte Suprema. El caso por presuntas irregularidades en sus títulos académicos se complica mientras avanzan investigaciones penales y disciplinarias.

Juliana Guerrero dejó tirada la audiencia en la Corte Suprema y desató otro lío judicial

La polémica alrededor del caso de Juliana Guerrero sumó un nuevo capítulo luego de que la exasesora no se presentara este viernes 14 de noviembre a la audiencia de conciliación citada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

La diligencia, en la que debía enfrentar a la congresista Jennifer Pedraza, había sido programada en medio de la controversia por las presuntas irregularidades en los títulos académicos que Juliana Guerrero habría presentado cuando su nombre fue considerado para ocupar el cargo de viceministra de juventudes.

Según la información oficial, Guerrero pidió aplazar la diligencia alegando una situación de “fuerza mayor”; sin embargo, el magistrado Héctor Alarcón negó la solicitud.

Con esto, la defensa de Pedraza quedó sola en la sala, mientras desde el entorno judicial se discutía qué camino tomará ahora el proceso. Expertos consultados explican que, cuando la denunciante no asiste a una audiencia de conciliación sin justificar su ausencia en un plazo de tres días, la Corte puede ordenar el archivo de la querella por desistimiento tácito. Aun así, si Guerrero presenta una excusa válida, podría ordenarse una nueva citación.

De su lado, Pedraza insistió en que su denuncia no es un enfrentamiento personal, sino un cuestionamiento a fallas institucionales en la vigilancia educativa y en el nombramiento de cargos públicos.

Recordó que la Fundación Universitaria San José anuló el título que Guerrero aseguraba haber obtenido, tras verificar que no existía registro de clases, evaluaciones ni actividad académica en los programas de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.

Además de la acción en la Corte, Juliana Guerrero enfrenta investigaciones de la Procuraduría y la Fiscalía, mientras que Pedraza también la denunció por presunto fraude procesal y falsedad en documento público, incluyendo en su acusación a antiguos directivos de la Fundación San José.

Estos hechos hacen parte de un expediente que sigue ampliándose y que podría derivar en nuevas decisiones judiciales en los próximos días.

