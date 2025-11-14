Minuto30
    Antioqueños Salomé Sánchez, Sara Muñoz y Juan José Saraza compiten en China por la inédita Serie Mundial de Clubes de Patinaje de Velocidad. Foto: Cortesía Liga de Patinaje de Antioquia
    Resumen: Tres patinadores antioqueños de élite, Salomé Sánchez (Club Talentos de Antioquia), Sara Muñoz (Club Paen Envigado) y Juan José Saraza (Club Team Fénix), competirán en la histórica primera edición de la Serie de Pista de Velocidad - Final Mundial en Xinhua, China, el 22 y 23 de noviembre. Este nuevo certamen global reúne a los mejores patinadores Senior para representar directamente a sus clubes en pruebas de velocidad (200m, 500m + distancia) y fondo (5.000m puntos, 10.000m eliminación), y lograron su clasificación tras su destacada actuación en el Campeonato Panamericano de Medellín y Guarne, compitiendo por una bolsa de premios de $40.000 dólares.

    Tres patinadores antioqueños de élite se preparan para llevar los colores de Colombia y sus respectivos clubes a la primera edición de la Serie de Pista de Velocidad – Final Mundial.

    Esta competencia se celebrará en Xinhua, Provincia de Hunan, China, los días 22 y 23 de noviembre.

    Este certamen, que congrega a los mejores patinadores de velocidad de la categoría Senior a nivel global, marca el estreno de un nuevo formato internacional.

    Allí los deportistas representan directamente a sus clubes en distancias cortas y largas.

    Los atletas paisas lograron su clasificación a este evento de talla mundial tras su destacada actuación en el Campeonato Panamericano disputado a mitad de año en Medellín y Guarne.

    Patinadores paisas competirán en el histórico primer Mundial de Clubes de Velocidad en China

    Los tres deportistas que representarán a la región y al país son Salomé Sánchez del Club Talentos de Antioquia; Sara Muñoz del Club Paen Envigado y Juan José Saraza del Club Team Fénix.

    La Serie de Pista de Velocidad – Final Mundial pondrá a prueba a los atletas en las pruebas de pista de distancias cortas 200 metros y 500 metros + distancia.

    Asimismo distancias largas de 5.000 metros por puntos y 10.000 metros eliminación.

    La competencia contará con patinadores de cuatro continentes y repartirá una atractiva bolsa de premios de 40 mil dólares, elevando la expectativa en torno a este nuevo formato de competición de clubes.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

