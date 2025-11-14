Tres patinadores antioqueños de élite se preparan para llevar los colores de Colombia y sus respectivos clubes a la primera edición de la Serie de Pista de Velocidad – Final Mundial.

Esta competencia se celebrará en Xinhua, Provincia de Hunan, China, los días 22 y 23 de noviembre.

Este certamen, que congrega a los mejores patinadores de velocidad de la categoría Senior a nivel global, marca el estreno de un nuevo formato internacional.

Allí los deportistas representan directamente a sus clubes en distancias cortas y largas.

Los atletas paisas lograron su clasificación a este evento de talla mundial tras su destacada actuación en el Campeonato Panamericano disputado a mitad de año en Medellín y Guarne.

Patinadores paisas competirán en el histórico primer Mundial de Clubes de Velocidad en China

Los tres deportistas que representarán a la región y al país son Salomé Sánchez del Club Talentos de Antioquia; Sara Muñoz del Club Paen Envigado y Juan José Saraza del Club Team Fénix.

La Serie de Pista de Velocidad – Final Mundial pondrá a prueba a los atletas en las pruebas de pista de distancias cortas 200 metros y 500 metros + distancia.

Asimismo distancias largas de 5.000 metros por puntos y 10.000 metros eliminación.

La competencia contará con patinadores de cuatro continentes y repartirá una atractiva bolsa de premios de 40 mil dólares, elevando la expectativa en torno a este nuevo formato de competición de clubes.

