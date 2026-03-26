Juliana Guerrero no acepta cargos en investigación por títulos falsos

Resumen: Juliana Guerrero se declaró inocente del delito de fraude procesal en un caso por presuntos títulos universitarios falsos.

En medio de la polémica por presuntas irregularidades en su formación académica, Juliana Guerrero fraude procesal se convirtió en el centro de atención tras su declaración ante la justicia. La mujer se declaró inocente del delito que le imputó la Fiscalía en una audiencia realizada en Bogotá.

Durante la diligencia, llevada a cabo en el Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá, la implicada aseguró de manera directa: “no acepto los cargos”, marcando su postura frente al proceso que avanza en su contra por presunto fraude procesal.

El caso contra Juliana Guerrero se centra en la supuesta falsificación de títulos académicos que habría utilizado para sustentar su hoja de vida en el sistema público, con el objetivo de acceder al cargo de viceministra de Juventudes.

Según la Fiscalía General de la Nación, la procesada habría cargado al sistema Sigep II dos títulos aparentemente falsos, uno como tecnóloga y otro como contadora pública, expedidos por la Fundación San José, pese a que, presuntamente, no cumplía con los requisitos académicos.

La fiscal del caso aseguró que Guerrero tenía pleno conocimiento de las irregularidades, señalando que “nunca asistió a clases, no presentó exámenes ni las pruebas requeridas”, pero aun así habría anexado estos documentos con la intención de inducir en error al Ministerio de Igualdad.

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El caso de Juliana Guerrero fraude procesal tuvo varios intentos fallidos de audiencia, ya que la implicada inicialmente no contaba con un abogado de confianza. Finalmente, la defensa quedó en manos del penalista Rafael Martínez.

Como medida preventiva, la jueza determinó que ambos procesados no podrán comercializar bienes inmuebles durante los próximos seis meses, mientras avanza la investigación.

Este proceso sigue generando atención pública, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por el impacto que tendría en la transparencia de los nombramientos en cargos del Estado.

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