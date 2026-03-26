Presunto integrante del grupo ilegal «Los Jóvenes Millonarios» fue asegurado en Cali

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Resumen: Rodríguez González estaría dedicado a expender marihuana y cocaína en barrios como Bonilla Aragón y Las Orquídeas de la capital vallecaucana

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre señalado de integrar el grupo delincuencial Los Jóvenes Millonarios, dedicado al comercio de estupefacientes en Cali (Valle del Cauca).

Se trata de Luis Ernesto Rodríguez González a quien la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargos que fueron rechazados.

Rodríguez González estaría dedicado a expender marihuana y cocaína en barrios como Bonilla Aragón y Las Orquídeas de la capital vallecaucana, razón por la cual fue capturado uniformados de la Sijín de la Policía Nacional.