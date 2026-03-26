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    Presunto integrante del grupo ilegal «Los Jóvenes Millonarios» fue asegurado en Cali

    Rodríguez González estaría dedicado a expender marihuana y cocaína

    Publicado por: SoloDuque

    Presunto integrante del grupo ilegal «Los Jóvenes Millonarios» fue asegurado en Cali

    Resumen: Rodríguez González estaría dedicado a expender marihuana y cocaína en barrios como Bonilla Aragón y Las Orquídeas de la capital vallecaucana

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre señalado de integrar el grupo delincuencial Los Jóvenes Millonarios, dedicado al comercio de estupefacientes en Cali (Valle del Cauca).

    Se trata de Luis Ernesto Rodríguez González a quien la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargos que fueron rechazados.

    Rodríguez González estaría dedicado a expender marihuana y cocaína en barrios como Bonilla Aragón y Las Orquídeas de la capital vallecaucana, razón por la cual fue capturado uniformados de la Sijín de la Policía Nacional.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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