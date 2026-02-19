Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez asistirá en Washington al juicio contra un extranjero por explotación sexual en Medellín. Busca la erradicación total del crimen.

Fico Gutiérrez viajará a Washington para audiencia contra extranjero por abuso sexual en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, viajará la próxima semana a Washington para asistir a la audiencia condenatoria de un ciudadano extranjero vinculado a casos de explotación sexual en la capital antioqueña.

Con este viaje, el mandatario busca la erradicación contra este flagelo, trabajando de la mano con agencias de élite como el FBI, HSI y Homeland Security.

La presencia del alcalde en los tribunales estadounidenses busca enviar un mensaje contundente: los depredadores no encontrarán refugio ni en Colombia ni en el exterior.

La agenda, que se desarrollará durante dos días, incluye reuniones estratégicas para dar seguimiento a nuevas capturas derivadas de información compartida desde Medellín por casos de abuso sexual.

El mandatario fue enfático al señalar que su gestión no se conforma con estadísticas de reducción, sino que su “obsesión” es la erradicación total del fenómeno.

Cabe destacar que, gracias a esta articulación con la justicia norteamericana, en el último año se han logrado dos condenas históricas a cadena perpetua y una de 21 años de prisión contra delincuentes que pretendían convertir a la ciudad en un foco de turismo sexual.

Además de asistir al anuncio de la sentencia el próximo jueves, Gutiérrez abordará temas de seguridad nacional como la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos.

El alcalde reiteró que la erradicación de las estructuras criminales requiere un frente unido con los aliados internacionales para desmantelar las finanzas de quienes lucran con la dignidad de la niñez.

Con esta visita, Medellín se consolida como un referente regional en la persecución trasnacional de delitos sexuales.

