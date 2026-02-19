Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Cinco personas fueron capturadas en la localidad de San Cristóbal tras ser señaladas de hurtar celulares que ocultaban en un taxi para evitar su rastreo. El operativo se activó luego de la denuncia de dos víctimas y permitió recuperar cuatro equipos avaluados en más de 10 millones de pesos. Tres de los detenidos tenían antecedentes por hurto agravado y falsedad marcaria.

¡Bloquearon la señal y aun así cayeron! Cinco capturados en Bogotá por hurto de celulares

Cinco personas fueron capturadas en la localidad de San Cristóbal tras ser señaladas de participar en el hurto de teléfonos celulares que luego ocultaban en compartimientos de un taxi, envueltos en papel aluminio para impedir su rastreo.

El procedimiento se realizó en la madrugada del 18 de febrero, cuando dos ciudadanos alertaron a las autoridades después de haber sido víctimas de robo en este sector de la ciudad. Con la denuncia, la Policía activó un “plan candado”, una estrategia que busca cerrar de manera inmediata las posibles rutas de escape y facilitar la ubicación de los responsables.

Interceptación del vehículo

Como parte del operativo, las patrullas instalaron controles en puntos estratégicos hasta ubicar un taxi en el que se movilizaban cinco personas que coincidían con las características entregadas por las víctimas.

El automotor fue inmovilizado para la respectiva verificación. Durante la inspección, los uniformados encontraron cuatro celulares cuyo valor supera los 10 millones de pesos.

Intento por evadir el rastreo

Los dispositivos no estaban a la vista. Según las autoridades, permanecían escondidos en distintos compartimientos del vehículo y cubiertos con papel aluminio, método que habría sido utilizado para bloquear la señal y dificultar su ubicación mediante sistemas de georreferenciación.

Tras el hallazgo, las víctimas reconocieron a los sospechosos, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso de judicialización.

De acuerdo con la información oficial, tres de los capturados presentan anotaciones judiciales por hurto agravado y falsedad marcaria.

— Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) February 19, 2026

Cifras en la localidad

Las autoridades señalaron que, en lo corrido del año, en San Cristóbal se han efectuado 296 capturas por hurto y se han recuperado más de 20 celulares, como parte de los operativos contra este delito.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho que afecte la convivencia y la tranquilidad a través de la línea de emergencia 123.