Resumen: La Fiscalía fijó para el 5 de agosto la audiencia de acusación contra Juliana Guerrero por el presunto uso de títulos falsos para acceder a un cargo público.

Se le acabó el recreo: Juliana Guerrero ya tiene fecha para el juicio por el caso de títulos falsos

La exviceministra de las Juventudes Juliana Guerrero deberá comparecer el próximo 5 de agosto a la audiencia de acusación dentro del proceso que adelanta la Fiscalía por la presunta obtención irregular de dos títulos expedidos por la Fundación Universitaria San José.

En esta diligencia también deberá presentarse el exsecretario general de esa institución, Luis Carlos Gutiérrez Martínez. El caso de Juliana Guerrero avanza luego de que ambos fueran vinculados a la investigación.

De acuerdo con la Fiscalía, en esa audiencia los procesados serán acusados, según su presunta responsabilidad individual, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

La investigación sostiene que Luis Carlos Gutiérrez Martínez habría certificado que Juliana Guerrero cumplía con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación para obtener los títulos de contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, pese a que, presuntamente, no había acreditado las condiciones académicas necesarias.

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Según el ente acusador, para respaldar la expedición de los diplomas se habría consignado información falsa relacionada con la presentación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, registros de asistencia a clases y otros requisitos académicos.

Además, indicó que los validadores técnicos de la universidad habían rechazado inicialmente la solicitud de grado, pero posteriormente el entonces secretario general habría aprobado de manera manual el trámite.

La Fiscalía también sostiene que Guerrero conocía el presunto origen irregular de los títulos, emitidos el 1 de julio de 2025, y que posteriormente los utilizó en trámites oficiales para posesionarse como viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad.

Tanto Juliana Guerrero como Luis Carlos Gutiérrez Martínez fueron imputados y se declararon inocentes, por lo que el proceso continuará con la audiencia de acusación programada para agosto.

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