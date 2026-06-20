Niñas y niños disfrutan de actividades recreativas en 72 parques de Medellín

Resumen: Juguemos en el Parque ya tiene presencia en 72 espacios de Medellín, beneficiando cada mes a más de 1.500 niños.

La estrategia Juguemos en el Parque continúa ampliando su alcance en Medellín y ya hace presencia en 72 espacios de la ciudad, donde niñas, niños y sus familias participan en actividades recreativas diseñadas para fortalecer la convivencia, la creatividad y el aprovechamiento del tiempo libre.

La iniciativa, liderada por el Despacho de la Primera Dama de Medellín y el Inder, busca recuperar los parques como escenarios de encuentro comunitario y promover entornos seguros para el desarrollo de la niñez.

A través de jornadas semanales de dos horas, los participantes disfrutan de dinámicas de juego dirigido con diferentes temáticas orientadas al trabajo en equipo, la integración familiar y la construcción de comunidad.

Según la alcaldía, actualmente cerca de 1.574 niñas y niños participan cada mes en las actividades de Juguemos en el Parque, una estrategia que también busca fortalecer el sentido de pertenencia hacia los espacios públicos y fomentar su cuidado por parte de la ciudadanía.

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La primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, destacó que la ciudad continúa fortaleciendo la oferta de actividades en los parques para llegar a más territorios y generar oportunidades de encuentro para las familias.

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Además, señaló que la estrategia se complementa con acciones de mejoramiento de infraestructura que buscan convertir estos espacios en lugares más seguros, atractivos y funcionales para las comunidades.

Desde la alcaldía explicaron que este trabajo se realiza de manera articulada con la Secretaría de Infraestructura Física, entidad que adelanta intervenciones para recuperar y adecuar diferentes parques de la ciudad.

La programación de Juguemos en el Parque se encuentra disponible para consulta pública a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Medellín, donde los ciudadanos pueden conocer fechas, horarios y ubicaciones de las jornadas recreativas.

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