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    Conductor fue baleado durante violento atraco en la autopista Medellín-Bogotá

    Un hombre resultó herido de bala durante un atraco en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de San Luis.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Conductor fue baleado durante violento atraco en la autopista Medellín-Bogotá
    Foto de archivo.
    Conductor fue baleado durante violento atraco en la autopista Medellín-Bogotá

    Resumen: Un hombre fue herido de bala durante un asalto en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de San Luis. La víctima fue trasladada a un centro médico de mayor complejidad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un nuevo caso de inseguridad se registró en las últimas horas en el Oriente antioqueño. Un atraco en la autopista Medellín-Bogotá dejó a un hombre herido con arma de fuego cuando se movilizaba por este corredor vial.

    La víctima fue identificada como Miguel, oriundo de Bogotá, quien viajaba en su vehículo particular con destino a Medellín.

    El hecho ocurrió en el kilómetro 77 de la autopista, en jurisdicción del municipio de San Luis, específicamente en el sector de la vereda La Josefina.

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    De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, el atraco en la autopista Medellín-Bogotá habría sido perpetrado presuntamente por varios hombres que se movilizaban en dos motocicletas negras y un automóvil Mazda de color gris.

    Los agresores comenzaron a disparar contra el vehículo del conductor, obligándolo a detener la marcha.

    Una vez el ciudadano se detuvo, los delincuentes lo habrían golpeado y despojado de dinero en efectivo y de su teléfono celular. Tras cometer el robo, los responsables huyeron del lugar y dejaron abandonado el automotor en la vía.

    Luego del ataque, una ambulancia de Invías acudió al sitio para prestar los primeros auxilios y trasladó a la víctima al Hospital San Rafael de San Luis.

    Allí, el personal médico estabilizó su estado de salud y determinó que requería atención especializada debido a la gravedad de la lesión. Por lo que fue trasladado hacia Rionegro para continuar con el tratamiento.

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