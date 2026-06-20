Conductor fue baleado durante violento atraco en la autopista Medellín-Bogotá

Resumen: Un hombre fue herido de bala durante un asalto en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de San Luis. La víctima fue trasladada a un centro médico de mayor complejidad.

Un nuevo caso de inseguridad se registró en las últimas horas en el Oriente antioqueño. Un atraco en la autopista Medellín-Bogotá dejó a un hombre herido con arma de fuego cuando se movilizaba por este corredor vial.

La víctima fue identificada como Miguel, oriundo de Bogotá, quien viajaba en su vehículo particular con destino a Medellín.

El hecho ocurrió en el kilómetro 77 de la autopista, en jurisdicción del municipio de San Luis, específicamente en el sector de la vereda La Josefina.

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De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, el atraco en la autopista Medellín-Bogotá habría sido perpetrado presuntamente por varios hombres que se movilizaban en dos motocicletas negras y un automóvil Mazda de color gris.

Los agresores comenzaron a disparar contra el vehículo del conductor, obligándolo a detener la marcha.

Una vez el ciudadano se detuvo, los delincuentes lo habrían golpeado y despojado de dinero en efectivo y de su teléfono celular. Tras cometer el robo, los responsables huyeron del lugar y dejaron abandonado el automotor en la vía.

Luego del ataque, una ambulancia de Invías acudió al sitio para prestar los primeros auxilios y trasladó a la víctima al Hospital San Rafael de San Luis.

Allí, el personal médico estabilizó su estado de salud y determinó que requería atención especializada debido a la gravedad de la lesión. Por lo que fue trasladado hacia Rionegro para continuar con el tratamiento.

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