¡Jugamos una mierda! Así fue la discusión entre Cristiano Ronaldo y Cuadrado

Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado siempre mostraron una bonita amistad durante el tiempo que estuvieron juntos en la Juventus. Carisma y alegría del colombiano que se mezclaban perfectamente con el carácter y profesionalismo del luso.

Sin embargo, su amistad no los hizo exentos de chocar en medio de la «calentura» por un resultado adverso, algo bastante común en el medio del fútbol y que quedó grabado en la serie-documental de Amazon Prime All Or Nothing (Todo o nada) Juventus.

La acalorada discusión ocurrió en el entretiempo del partido Juventus-Porto de la Champions League el año pasado y en el cual la «Vecchia Signora» quedó eliminada en octavos de final a pesar de ganar el encuentro 3 a 2.

En ese momento Cristiano Ronaldo ingresó al vestuario enfadado y gritando “No jugamos a nada, Jugamos una mierda siempre», provocando la reacción de Cuadrado “Tienes que ser un ejemplo para todos”, mientras todos los compañeros miraban y callaban impactados por el momento.

La discusión entre ambos jugadores finalizó ante la entrada Andrea Pirlo, entonces entrenador de la Juventus quién les pidío pararan con el show.

Así fue el choque entre Cristiano Ronaldo y Cuadrado en la Juventus:

El video de la discusión entre Cuadrado y Cristiano Ronaldo tras ser eliminados a manos de Juventus. 📹 Amazon Prime – All Or Nothing pic.twitter.com/Ld53SCu3sd — Sebastián C (@SebasCG97) November 25, 2021

También podría interesarte: Colombianos en acción por la Europa League.