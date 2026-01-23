Jugadores de Alianza Lima niegan denuncias de abuso sexual y manifiestan total disposición ante la justicia para esclarecer los hechos. Fotos Cortesía

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Los jugadores de Alianza Lima Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco emitieron comunicados oficiales donde rechazan de forma categórica las acusaciones de abuso sexual en su contra, calificando las versiones difundidas como inexactas y perjudiciales para su honorabilidad. Los tres futbolistas manifestaron su absoluto repudio a cualquier forma de violencia contra la mujer y aseguraron estar tranquilos y a total disposición de las autoridades para colaborar con las investigaciones. Finalmente, coincidieron en que confían plenamente en el sistema judicial para esclarecer los hechos, solicitando respeto para sus familias ante la fuerte exposición mediática que enfrentan

Jugadores de Alianza Lima rompen el silencio y niegan acusaciones de abuso sexual

Tras la reciente denuncia por presunto abuso sexual que ha sacudido el entorno de Alianza Lima, los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco emitieron comunicados oficiales para fijar su postura.

Los tres jugadores coincidieron en un rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y negaron categóricamente su participación en los delitos que se les imputan, manifestando su disposición total para colaborar con las autoridades judiciales.

Carlos Zambrano fue enfático al señalar que las versiones difundidas hasta el momento son “parciales e inexactas”, lo cual ha generado un perjuicio mediático significativo a su carrera.

El defensa explicó que su silencio inicial se debió a la necesidad de conocer formalmente el contenido de la denuncia.

“Estoy tranquilo respecto de lo sucedido y confío en que la Justicia actuará con objetividad”, afirmó el jugador, quien subrayó que se mantiene a disposición de los entes competentes para el esclarecimiento de los hechos.

Lea también: Yeison López se consagra como el mejor deportista del 2025 en los Premios Altius

Jugadores de Alianza Lima rompen el silencio y niegan acusaciones de abuso sexual

Por su parte, Sergio Peña expresó su empatía hacia la persona denunciante, reconociendo la extrema sensibilidad del caso, pero fue tajante al negar cualquier implicación delictiva.

El volante manifestó que su objetivo es evitar especulaciones que dañen su honorabilidad y la de su familia.

Peña aseguró que afronta el proceso con la “calma de quien sabe que no ha cometido ningún delito” y solicitó respeto a su privacidad mientras las investigaciones sigan su curso oficial.

Finalmente, Miguel Trauco lamentó la “exposición mediática desproporcionada” que ha causado dolor en su entorno cercano.

Al igual que sus compañeros, el lateral izquierdo rechazó las versiones que han trascendido en la prensa y aseguró que el proceso permitirá aclarar la situación conforme a derecho.

Trauco reiteró que se ha puesto a disposición de la justicia para prestar la colaboración necesaria, confiando en que las diligencias se realicen con el rigor y la seriedad que amerita un caso de esta gravedad.

Más noticias de Deporte