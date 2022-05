Los jugadores colombianos Rafael Santos Borré, Luis Díaz y Luis Sinistierra harán presencia en las finales de los torneos más destacados de clubes europeos.

Cabe mencionar que también hubiese estado Alfredo Morelos, el cual pese a que es titular en la nómina oficial del Rangers, en el momento se encuentra recuperándose de una cirugía.

Por su parte Luis Díaz, estará con el club inglés Liverpool en la final de la Champions League frente al Real Madrid, el 28 de mayo en París.

Rafael Santos Borré será protagonista con el Eintracht Frankfurt en la final de la Liga de Europa contra el Rangers, mismo equipo de Alfredo Morelos, el 18 de mayo en Sevilla.

De igual forma, será titular Luis Sinisterra, que con el Feyenoord jugará la final de la Conference League ante la Roma del técnico José Mourinho, en Albania el 25 de mayo.

Es de destacar que Sinisterra se convertirá en el primer colombiano en disputar la instancia definitiva de este torneo, que por primera vez se juega esta temporada.

