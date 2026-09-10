Resumen: Un juez de Puerto Berrío ordenó proteger a los **estudiantes** del río Nare ante el riesgo constante por la presencia de hipopótamos en sus rutas escolares.

¡Un gran peligro para los niños! Juez ordenó proteger a estudiantes por hipopótamos en el río Nare

Una firme decisión emitida por el Juzgado de Puerto Berrío busca salvaguardar la vida de los pobladores y niños que diariamente transitan por las corrientes del río Nare.

El fallo de tutela amparó los derechos fundamentales de la comunidad y ordenó a la autoridad ambiental Corantioquia implementar acciones inmediatas de control sobre los hipopótamos invasores en la zona rural.

La orden judicial enfatiza la vulnerabilidad de varios estudiantes de primaria y bachillerato que deben navegar en lanchas dos veces al día para asistir a sus jornadas escolares en el municipio de Puerto Nare.

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El tribunal otorgó un plazo estricto de 48 horas para que las autoridades locales y regionales instalen señalización preventiva en puntos críticos como Puente de la Soná, Islitas, Canteras y La Coqueta, además de poner en marcha un sistema de alerta temprana con líneas de emergencia.

De igual manera, la administración municipal, la Gobernación de Antioquia y la empresa de transporte fluvial deberán evaluar en dos días si las medidas actuales garantizan la seguridad de los estudiantes o si es necesario restringir viajes nocturnos e implementar embarcaciones guía para evitar accidentes con la fauna.

Reportes técnicos sobre la presencia de hipopótamos en el cauce del río Nare

En el expediente consta un grave antecedente registrado el pasado 24 de julio de 2026, cuando un ejemplar adulto persiguió a un grupo de pescadores provocando el hundimiento de su canoa. Ante el temor constante de las familias, el juzgado dispuso que los estudiantes retomen sus actividades presenciales de forma simultánea con el despliegue del protocolo de protección en las rutas fluviales.

Finalmente, Corantioquia dispondrá de un mes para determinar técnicamente la medida de manejo proporcional (sea esterilización, confinamiento, traslado o caza de control) y de otro mes adicional para ejecutarla.

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