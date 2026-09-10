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    ¡Mortal accidente en la Av. El Dorado! Un choque entre minivan y motos dejó un fallecido

    Un accidente de tránsito se presentó en la avenida El Dorado tiene paralizado el carril lento hacia el aeropuerto.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Mortal accidente en la Av. El Dorado! Un choque entre minivan y motos dejó un fallecido
    Foto de redes sociales.
    ¡Mortal accidente en la Av. El Dorado! Un choque entre minivan y motos dejó un fallecido

    Resumen: Un muerto dejó un siniestro vial entre una minivan y dos motos en la Av. El Dorado con carrera 96J, sentido oriente-occidente.

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    Un lamentable hecho de tránsito cobró la vida de una persona en las primeras horas de la tarde de este jueves 10 de septiembre en el occidente de la capital del país.

    Las autoridades de movilidad reportaron un accidente trágico se produjo en la localidad de Fontibón, específicamente sobre la importante avenida El Dorado con carrera 96J, en sentido oriente-occidente, afectando de manera directa el flujo vehicular sobre la calzada lenta.

    De acuerdo con las versiones iniciales entregadas por los organismos de socorro, en el accidente se vieron involucradas una minivan dedicada al transporte de pasajeros y dos motocicletas.

    Tras el fuerte impacto entre los vehículos, una persona perdió la vida en el lugar de los hechos de manera instantánea, lo que obligó al acordonamiento inmediato de la zona por parte de los agentes de la Policía de Tránsito de Bogotá.

    Lea también: «No queremos otra muerte»: El desalojo preventivo en sectores vulnerables de Medellín no es negociable

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    Ante la gravedad de la colisión, la Secretaría de Movilidad confirmó el cierre total del carril lateral mientras las unidades del laboratorio móvil de criminalística avanzan en las labores de inspección técnica del cadáver y recolección de material probatorio.

    Esta restricción en la vía ha provocado una alta congestión en este corredor vial clave para quienes se desplazan hacia la terminal aérea del aeropuerto El Dorado tras este violento siniestro.

    Las autoridades competentes solicitaron a los conductores que transitan por la zona tomar rutas alternas, como la avenida Esperanza o la calle 63, para evitar los represamientos vehiculares en la avenida El Dorado.

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