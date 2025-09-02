Resumen: Dos hombres acusados de explotación sexual de menores en Medellín, que inicialmente denunciaron un robo, fueron dejados en libertad por un juez. La decisión ha generado indignación pública a pesar de que la investigación continúa.

¡Quedaron libres! Juez liberó a los hombres implicados en explotación sexual a menores en Medellín

Un juez de control de garantías ordenó la liberación de dos hombres, un ciudadano colombiano y uno de doble nacionalidad estadounidense, que habían sido capturados bajo sospecha de explotación sexual de menores.

El hecho, que ha generado un amplio rechazo público, se dio a conocer luego de que los hombres inicialmente alertaran a las autoridades de haber sido víctimas de hurto.

De acuerdo con el relato de las autoridades, los hombres se acercaron a la Policía para denunciar que dos adolescentes, de 14 y 17 años, les habían robado tres celulares y tres tarjetas de crédito, valorados en $7.3 millones de pesos. Sin embargo, la investigación reveló que el robo se habría dado porque los hombres no pagaron los $500.000 pesos que habían pactado con cada una de las menores para tener un encuentro íntimo que contactaron por redes sociales.

Lea también: ¿Dedicatoria al Deportivo Cali? Chaverra y la canción que salió escuchando del estadio de Palmaseca

Al conocer la verdad de lo sucedido, la Policía Metropolitana de Medellín capturó a Jovany Suaza y Brian Maltas por los delitos de explotación sexual de menores.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

No obstante, durante la audiencia, el juez, aunque legalizó las capturas y avaló los cargos de la Fiscalía, denegó la solicitud de una medida de aseguramiento en la cárcel. Los dos extranjeros quedaron vinculados al proceso.

Por su parte, las dos menores de edad fueron aprehendidas y deberán responder por el delito de hurto.

Este caso se suma a los esfuerzos de la Alcaldía de Medellín por combatir a los depredadores sexuales, un trabajo articulado con agencias de los Estados Unidos que ha dejado resultados como 23 inadmitidos, 2 expulsados y 15 capturas en lo que va del año.

Más noticias de Medellín