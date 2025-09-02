En un partido lleno de tensión y emociones, el DIM venció 3-1 al Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca. Al cierre, Chaverra calentó las redes.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

Sin embargo, lo que ha encendido las redes sociales no es el resultado, sino la particular celebración de un jugador del ‘Poderoso’.

El protagonista es el extremo izquierdo del DIM, Francisco Chaverra, quien al salir del estadio con un parlante en mano, puso a todo volumen la canción «La hipoteca» del artista Roque Cora.

La situación se tornó más polémica cuando se escuchó en el video, replicado por el propio DIM en sus redes sociales, el coro de la canción que repite: “primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca”.

¿Dedicatoria al Deportivo Cali? Chaverra y la canción que salió escuchando del estadio de Palmaseca

Este hecho ha sido interpretado por muchos como una clara burla a la difícil situación financiera que atraviesa el equipo azucarero, que actualmente se encuentra en negociaciones para cambiar de dueño.

Este tipo de «tiradera» entre equipos no es nueva. En el pasado, figuras como Juan Fernando Quintero usaron la problemática de pagos del Deportivo Cali para animar a sus compañeros y calentar el ambiente.

Ahora, Chaverra parece seguir sus pasos, dejando abierta la pregunta: ¿Fue una simple coincidencia o una burla intencionada?.

[☀️] Amanecimos entonados hoy

Feliz domingo para todos pic.twitter.com/8un38zqsBu — DIM (@DIM_Oficial) August 31, 2025

Más noticias del DIM