    • ¿Dedicatoria al Deportivo Cali? Chaverra y la canción que salió escuchando del estadio de Palmaseca

    Resumen: En un tenso partido, el Deportivo Independiente Medellín (DIM) le ganó 3-1 al Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca. Sin embargo, la atención se desvió del resultado gracias al jugador del DIM, Francisco Chaverra, quien al salir del estadio, con un parlante, puso a todo volumen la canción "La hipoteca" de Roque Cora. Esta acción, que fue replicada por el propio club en sus redes, fue interpretada por muchos como una burla a la crisis financiera del Deportivo Cali, desatando una gran polémica en las redes sociales y dejando la duda de si fue una coincidencia o una provocación intencionada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un partido lleno de tensión y emociones, el DIM venció 3-1 al Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca. Al cierre, Chaverra calentó las redes.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    Sin embargo, lo que ha encendido las redes sociales no es el resultado, sino la particular celebración de un jugador del ‘Poderoso’.

    El protagonista es el extremo izquierdo del DIM, Francisco Chaverra, quien al salir del estadio con un parlante en mano, puso a todo volumen la canción «La hipoteca» del artista Roque Cora.

    La situación se tornó más polémica cuando se escuchó en el video, replicado por el propio DIM en sus redes sociales, el coro de la canción que repite: “primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca”.

    Este hecho ha sido interpretado por muchos como una clara burla a la difícil situación financiera que atraviesa el equipo azucarero, que actualmente se encuentra en negociaciones para cambiar de dueño.

    Este tipo de «tiradera» entre equipos no es nueva. En el pasado, figuras como Juan Fernando Quintero usaron la problemática de pagos del Deportivo Cali para animar a sus compañeros y calentar el ambiente.

    Ahora, Chaverra parece seguir sus pasos, dejando abierta la pregunta: ¿Fue una simple coincidencia o una burla intencionada?.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

