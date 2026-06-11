Resumen: Un juez de la República revocó la polémica medida provisional que prohibía al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y a su campaña política utilizar la camiseta de la Selección Colombia, calificando la restricción inicial como una decisión que provocaba división y polarización. El despacho judicial determinó que la prenda deportiva representa un símbolo de unidad nacional, por lo que limitar su uso vulneraba la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad del aspirante y sus simpatizantes. Con este fallo a favor, la campaña de derecha recupera el derecho de emplear la indumentaria tricolor en su estrategia de marketing de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, en la que se medirá en las urnas contra el candidato Iván Cepeda.

Juez dijo que era absurdo que le prohibieran a de la Espriella ponerse camiseta de Colombia y tumbó la medida

En un nuevo capítulo de la intensa contienda electoral, un juez de la República revocó la polémica medida provisional que le prohibía al candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, y a su movimiento político utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombia de fútbol en sus actos de campaña y piezas publicitarias.

La decisión judicial de segunda instancia deja sin efecto la restricción impuesta apenas una semana atrás, calificando los argumentos de la prohibición inicial como «absurdos» y señalando fallas estructurales en el fallo previo que debían ser corregidas de inmediato.

Los argumentos del juez: de la unidad a la división

La jueza encargada del caso argumentó que la medida cautelar que buscaba restringir el uso de la prenda deportiva resultaba contraproducente para el orden social y electoral. Según el nuevo pronunciamiento judicial, el propio ciudadano que interpuso la acción de tutela reconoció que la camiseta de la Selección Colombia representa un símbolo de unidad nacional, especialmente de cara a eventos de trascendencia global como el próximo Mundial de Fútbol.

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En ese sentido, el despacho judicial determinó que prohibirle a un ciudadano o a una campaña portar una prenda que evoca el orgullo patrio no resguarda los derechos colectivos, sino que, por el contrario, provoca división y polarización entre los ciudadanos. Con este argumento, la justicia colombiana devolvió al candidato y a sus simpatizantes el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la expresión política a través del uso de la indumentaria de la escuadra nacional.

Origen de la controversia

La disputa jurídica comenzó el pasado 4 de junio, cuando el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá admitió una acción de tutela presentada por el ciudadano Wilman Ramiro Bocanegra Calderón. El demandante argumentaba que la apropiación de la camiseta amarilla por parte de la campaña de De la Espriella vulneraba los derechos fundamentales a la igualdad, la no discriminación y el derecho a elegir y ser elegido, al asociar un símbolo deportivo de todo el país a una sola facción política.

En su momento, el juzgado de primera instancia ordenó el cese «inmediato y definitivo» de la exhibición de la camiseta en plazas públicas, redes sociales y medios masivos. La decisión desató un tsunami de reacciones:

Abelardo de la Espriella tildó la orden de «monstruosidad inconstitucional» y anunció que desacataría la medida portando la prenda de todos modos.

Su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, defendió el uso argumentando la libertad individual: «Usaré la camiseta de la Selección Colombia cuando se me dé la gana».

La controversia escaló al punto que la Registraduría Nacional tuvo que aclarar si los tarjetones ya impresos para los comicios debían ser modificados o destruidos debido al fallo.

Recta final hacia la segunda vuelta

La revocatoria de esta medida representa un espaldarazo estratégico para la campaña de De la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial, programada para el próximo 21 de junio.

El uso de la indumentaria tricolor se ha convertido en el principal sello de identidad de sus simpatizantes, quienes celebraron masivamente el paso al balotaje luciendo los colores del equipo nacional. Con el camino libre en el plano jurídico, la campaña del candidato presidencial mantendrá su estrategia de marketing político enfocada en la identidad nacional, mientras se mide en las urnas contra el aspirante de izquierda, Iván Cepeda, en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente de Colombia.

Juez dijo que era absurdo que le prohibieran a de la Espriella ponerse camiseta de Colombia y tumbó la medida