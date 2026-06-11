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Resumen: Medellín realizará la Adoptatón Mundialista este 14 de junio. Más de 1.800 perros y gatos esperan una familia y 80 estarán disponibles durante la jornada especial de adopción.

Más de mil perros y gatos buscan hogar en la Adoptatón Mundialista de Medellín

Medellín vivirá este domingo 14 de junio una nueva jornada de adopción animal con la realización de la Adoptatón Mundialista, una iniciativa de la Alcaldía que busca encontrar un hogar para perros y gatos rescatados de situaciones de abandono, maltrato y vulnerabilidad.

La actividad se desarrollará entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde en el Parque de Banderas y los corredores aledaños a la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, coincidiendo con la celebración del Día del Padre y el ambiente futbolero que se vive por estos días.

Durante la jornada, el Centro de Bienestar Animal La Perla llevará cerca de 80 perros y gatos listos para ser adoptados.

Todos han recibido atención veterinaria y están preparados para iniciar una nueva etapa junto a una familia responsable.

Actualmente, La Perla tiene bajo su cuidado 2.423 animales de compañía, de los cuales 1.838 se encuentran aptos para adopción. A pesar de este desafío, la alcaldía destacó que durante el actual gobierno ya se ha logrado que 3.853 animales encuentren un hogar definitivo, incluyendo 3.429 perros y gatos.

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La secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz, señaló que la adopción es una herramienta fundamental para devolver bienestar y calidad de vida a los animales recuperados por la ciudad, al tiempo que fortalece el vínculo entre las familias y sus animales de compañía.

La jornada tendrá una temática inspirada en el fútbol. Los espacios donde estarán los animales llevarán nombres relacionados con este deporte y cada adopción será celebrada como un gol.

Además, los nuevos adoptantes podrán participar en una actividad simbólica en la que representarán la llegada de su nuevo compañero al equipo familiar.

Quienes no puedan asistir presencialmente también tendrán la posibilidad de adoptar de manera virtual a través de las plataformas digitales de La Perla y del portal Sabuesos.

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