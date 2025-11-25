Resumen: 150 jueces y magistrados de Medellín reciben formación con enfoque de género en el marco del 25N. La Alcaldía y la Rama Judicial fortalecen la justicia para las mujeres.

150 jueces se forman para decir NO a la violencia contra las mujeres en Medellín

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la ciudad de Medellín dio un paso determinante hacia una justicia más equitativa. Un total de 150 jueces, magistrados y funcionarios participan en una formación especializada orientada a fortalecer la toma de decisiones judiciales con enfoque de género, un componente clave para garantizar fallos más sensibles, justos y protectores para las mujeres.

Esta iniciativa surge de una articulación histórica entre la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Distrito Judicial de Antioquia.

Por primera vez, ambas instituciones se unen en un proceso formativo que no solo acompaña la conmemoración del 25N, sino que también se integra a la campaña #YoMeComprometo, una apuesta colectiva que invita a asumir acciones concretas contra las violencias basadas en género.

El proceso, que inició en octubre y se extenderá hasta el próximo año, busca fortalecer las capacidades del talento humano judicial para aplicar el enfoque de género en la valoración de casos, la atención a víctimas y la construcción de decisiones judiciales transformadoras.

La alta participación en el primer encuentro evidencia el interés de la Rama Judicial por avanzar hacia un sistema más empático, accesible e igualitario.

Para la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, el proceso representa “un paso histórico en la articulación entre la Alcaldía de Medellín y la Rama Judicial”, enfatizando el compromiso institucional con garantizar los derechos de las mujeres.

A su vez, Mayra Lucía Vieira Cano, directora de la Rama Judicial en Medellín, destacó que la formación y la sensibilización son esenciales para construir una justicia verdaderamente humana y con enfoque de derechos.

El segundo encuentro se realizará a finales de año. Con estas acciones, Medellín reafirma su compromiso con una justicia transformadora y con el mensaje que impulsa la campaña #YoMeComprometo: no más violencias contra las mujeres.

