Radican la denuncia contra la fiscal Luz Adriana Camargo por omisión en casos de abuso sexual

Resumen: La Fiscal General Luz Adriana Camargo fue denunciada ante la Comisión de Acusación por presunta omisión en más de 40 casos de abuso sexual que afectaron a deportistas en Bogotá entre 2021 y 2023.

Una grave denuncia penal ha sido radicada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, poniendo en el ojo del huracán a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.

La acción judicial, presentada por la Fundación Vamos Colectivo, señala una presunta negligencia institucional frente a más de 40 casos de mujeres deportistas que habrían sido víctimas de Abuso Sexual y acoso en ligas de entrenamiento y competencia de Bogotá. La denuncia busca establecer si la alta funcionaria incurrió en el delito de prevaricato por omisión.

Según el documento, la supuesta falta de celeridad y hasta el desconocimiento por parte de la Fiscalía sobre estos hechos, informados originalmente entre los años 2021 y 2023, son el centro de la controversia.

Lo particular del caso es el perfil de las víctimas: jóvenes deportistas, y el de los presuntos victimarios: personas cercanas a ellas, como entrenadores, profesores o compañeros, lo que añade una capa de complejidad y vulnerabilidad a las investigaciones.

Blanca Durán, directora de la Fundación Vamos Colectivo y exdirectora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), fue la encargada de impulsar el mecanismo que permitió a las víctimas romper el silencio. “Escuchamos sus denuncias, confidencialmente, y acompañamos a las víctimas para instaurar las respectivas denuncias ante las autoridades”, manifestó Durán, evidenciando el esfuerzo ciudadano ante la presunta inacción estatal.

El proceso de las víctimas ha sido lento y frustrante. Para 2023, dos años después de las primeras denuncias, no se conocía la primera acusación formal contra los señalados. Esta situación obligó a la Fundación a radicar un derecho de petición en la Fiscalía para conocer el estado de las investigaciones.

Ante la falta de avances, en 2024 se radicó otro derecho de petición que también fue ignorado. Finalmente, en 2025, la Fundación instauró una acción de tutela. La respuesta, que llegó el 23 de agosto de 2025, de parte de un profesional del grupo jurídico de la dirección de fiscalías de Bogotá, negó información puntual argumentando que la denunciante no era víctima o apoderada jurídica directa.

Pese a las trabas, Vamos Colectivo logró establecer que de los 41 casos de Abuso Sexual informados, solo 27 lograron tener un número de noticia criminal (expediente). De estos, únicamente ocho permanecen activos, mientras que el resto han sido archivados o hallados no conducentes.

Lo más preocupante es que, a la fecha, no existe ningún fallo condenatorio, y las víctimas siguen a la espera de que la justicia se haga efectiva. Este panorama de impunidad motivó la denuncia ante la Comisión de Acusación, que ahora deberá determinar la responsabilidad política y judicial de la Fiscal General.

