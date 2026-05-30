Resumen: Un hombre identificado como Edwin Betancourth fue judicializado por su presunta participación en el esquema de inversión ilegal Daily Cop, señalado de captar y ocultar recursos mediante promesas de rentabilidad a través de plataformas digitales. La Fiscalía lo señala de estar vinculado con el presunto ocultamiento de más de $126.000 millones y de aparecer mencionado en múltiples denuncias de víctimas. El procesado no aceptó los cargos por lavado de activos y concierto para delinquir agravado, y deberá cumplir medida de aseguramiento no privativa de la libertad mientras avanza el proceso.

Judicializan a presunto cerebro del esquema Daily Cop por ocultamiento de más de $126.000 millones

Un hombre identificado como Edwin Betancourth fue judicializado por su presunta participación en una red delictiva señalada de captar y ocultar recursos a través del modelo de inversión conocido como Daily Cop, un esquema que habría operado bajo la promesa de rentabilidades en el mercado de activos virtuales.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el señalado haría parte de un grupo que habría promovido este sistema como una supuesta moneda digital, ofreciendo ganancias del 0,5 % diario y hasta del 12 % mensual en pesos.

Bajo esta dinámica, las víctimas realizaban aportes económicos que posteriormente eran reflejados como supuestas utilidades en plataformas digitales y billeteras virtuales creadas para tal fin.

Sin embargo, según los elementos materiales probatorios recopilados por los investigadores, los usuarios habrían perdido el acceso a dichas plataformas y dejado de recibir información sobre sus inversiones, lo que dio origen a múltiples denuncias por estafa.

Presunto esquema de ocultamiento de recursos

Dentro del proceso judicial, las autoridades indicaron que parte de los dineros captados habría sido transferida a cuentas de empresas y personas relacionadas con un holding presuntamente creado para administrar el esquema. Esta maniobra habría permitido ocultar recursos que superan los 126.702 millones de pesos, según la información conocida en la investigación.

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En el marco del proceso, los investigadores también señalan que Edwin Betancourth Carvajal habría tenido participación en funciones de representación, dirección y manejo accionario dentro de la estructura investigada, lo que lo vincularía directamente con la operación del sistema.

Adicionalmente, su nombre aparece relacionado en cerca de 43 denuncias presentadas por presuntas víctimas, quienes reportaron consignaciones de dinero, movimientos hacia billeteras virtuales y dificultades para recuperar los recursos entregados.

Cargos imputados y decisión judicial

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos le imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. Según la información oficial, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra.

Tras la audiencia correspondiente, un juez de control de garantías ordenó una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, que incluye la prohibición de salir del país. La decisión fue adoptada luego de la solicitud presentada por la Fiscalía y teniendo en cuenta la entrega voluntaria del implicado.

Las investigaciones en este caso continúan con el fin de establecer el alcance total de la presunta red, la identificación de otros posibles involucrados y la trazabilidad de los recursos captados mediante el esquema de inversión investigado.