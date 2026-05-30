Resumen: Al menos 48 personas han muerto en los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales en Guaviare. Durante la recuperación de los cuerpos, las autoridades hallaron explosivos instalados en algunos cadáveres, lo que habría representado un riesgo para la fuerza pública encargada de las labores de evacuación e identificación.

¡Escalofriante hallazgo en Guaviare! Cadáveres de guerrilleros tenían explosivos para atacar a la Fuerza Pública

Las autoridades continúan recopilando información sobre los violentos enfrentamientos ocurridos en zonas rurales del departamento del Guaviare, donde una confrontación entre estructuras armadas ilegales ha dejado, de manera preliminar, al menos 48 personas muertas, según reportes entregados por el Gobierno nacional.

Mientras avanzan las labores de verificación e identificación de las víctimas, un hallazgo realizado durante la recuperación de los cuerpos encendió las alarmas de los organismos de seguridad.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, algunos de los cadáveres encontrados en la zona tenían artefactos explosivos instalados, lo que representaba un riesgo adicional para los integrantes de la fuerza pública encargados de los procedimientos de evacuación.

El funcionario aseguró que la situación evidencia el nivel de violencia con el que estarían actuando los grupos armados involucrados en la confrontación. Durante una declaración pública, Sánchez señaló: “En San José del Guaviare se encontró aún más el desprecio por la vida que tienen estos criminales. Algunos de los cuerpos venían con artefactos explosivos, y lo único que pretendían muy seguramente es que, cuando los abordaran en una aeronave o en un vehículo de la fuerza pública, los hicieran explotar”.

Hallazgo elevó la gravedad de la masacre

Los hechos se registraron en el sector de Barranco Colorado, una zona rural ubicada a más de 100 kilómetros de San José del Guaviare, donde desde finales de mayo se han reportado intensos combates entre facciones armadas ilegales que mantienen disputas por el control territorial.

Según la información conocida hasta ahora, la confrontación estaría relacionada con la pugna entre estructuras disidentes de las antiguas Farc asociadas a alias Iván Mordisco y alias Calarcá, grupos que desde hace varios meses sostienen enfrentamientos en distintas regiones del suroriente colombiano.

Las autoridades indicaron que el número de víctimas aún no es definitivo y que las verificaciones continúan en terreno. Incluso, el ministro de Defensa manifestó que el balance podría variar a medida que avancen las operaciones y se obtenga nueva información sobre personas heridas o desaparecidas en medio de los combates.

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Otro de los aspectos que preocupa a las autoridades es la posible presencia de menores de edad entre los fallecidos. Esta situación hace parte de las investigaciones que actualmente adelantan los organismos competentes, teniendo en cuenta que varias estructuras armadas ilegales han sido señaladas en el pasado por prácticas de reclutamiento forzado.

Mientras tanto, los cuerpos recuperados están siendo trasladados para la realización de procedimientos forenses que permitan establecer plenamente la identidad de las víctimas y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

Gobierno analiza las causas detrás de la confrontación

Pedro Sánchez también reiteró la gravedad del hallazgo de los explosivos y volvió a referirse al presunto objetivo de quienes los habrían instalado. “Algunos de los cuerpos venían con artefactos explosivos, y lo único que pretendían, muy seguramente, es que cuando los abordaran en una aeronave o en un vehículo de la fuerza pública, los hicieran explotar. Estos criminales solamente piensan en asesinarlos”, afirmó.

De manera paralela, el Gobierno analiza los factores que pudieron influir en el desarrollo de la confrontación armada. El ministro sostuvo que las asonadas registradas días atrás contra la fuerza pública en esa región habrían afectado la capacidad operativa de las autoridades.

“Las asonadas le abrieron espacio a los criminales”, afirmó Sánchez, quien además agregó: “Al interrumpir la misión constitucional de la fuerza pública le abrieron espacio a estos criminales y muy seguramente algo tuvo que influir estas asonadas para que ocurriera esa tragedia”.

Por ahora, las operaciones de verificación continúan en Guaviare mientras las autoridades intentan establecer el número definitivo de víctimas, confirmar la identidad de los fallecidos y determinar las circunstancias que rodearon uno de los episodios más violentos registrados recientemente en esa región del país.