    Judicializan a hombre que arrolló a mujer en Suba: a responder por homicidio culposo

    Publicado por: SoloDuque

    Foto de archivo para ilustrar la nota.

    La Fiscalía General de la Nación imputó a David Valencia Cochero como presunto responsable del delito de homicidio culposo, el cual estaría relacionado con los hechos ocurridos el pasado 18 de noviembre en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, cuando atropelló a un joven con su vehículo y le causó la muerte.

    Según la investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Valencia Cochero habría intentado huir de un grupo de personas que le lanzaba elementos contundentes y buscaban agredirlo. En medio de esa maniobra embistió con el automotor a la mujer.

    El procesado, quien se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía General de la Nación, no aceptó el cargo en su contra.

    Mujer murió atropellada tras intervenir en una discusión en Bogotá

